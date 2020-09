1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock im TV, LIVE-STREAM und Co.: Die Übertragung der 3. Liga heute live

3. Liga, 2. Spieltag: Saarbrücken empfängt Hansa Rostock zum Duell. Wir liefern Euch alle Informationen rund um die Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Neue Woche, neuer Spieltag in der : Am heutigen Nachmittag empfängt Aufsteiger Saarbrücken Hansa Rostock. Anpfiff ist um 14 Uhr, gespielt wird im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken.

Der erste Spieltag ist rum und sowohl Saarbrücken als auch Rostock konnten punkten. Der Sensations-Halbfinalist des letztjährigen DFB-Pokals holte beim Gastspiel gegen Mitaufsteiger VfB Lübeck ein 1:1-Unentschieden.

Unterdessen empfing Hansa Rostock den zum Traditionsduell und ging als Sieger vom Platz. 3:1 hieß es am Ende für die Rostocker.

Ihr wollt die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock live erleben? Dann hilft Euch der folgende Artikel weiter! Goal liefert Euch alles Wissenswerte rund um die Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM. Außerdem präsentieren wir Euch kurz vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute live: Die Übertragung der 3. Liga am Samstag

Duell 1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock Datum Samstag, 26. September 2020 | 14 Uhr Stadion Ludwigsparkstadion (Saarbrücken) Zuschauer 900 Zuschauer

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock live im Free-TV sehen: Geht das?

900 Zuschauer dürfen mit Blick auf die aktuellen Coronamaßnahmen am heutigen Samstag in Saarbrücken ins Stadion. Die Mehrzahl der Fans muss das Spiel gegen Rostock dennoch vor dem Bildschirm verfolgen. Wie und wo das geht, erfahrt Ihr in den kommenden Abschnitten.

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock: So seht Ihr die Partie heute live im Free-TV auf NDR und SR

Gute Nachrichten für alle Fans des FCS und von Hansa: Das Spiel aus der 3. Liga wird heute live im Free-TV übertragen. Sowohl auf NDR (Norddeutscher Rundfunk) als auch beim SR (Saarländischer Rundfunk) läuft Saarbrücken gegen Rostock live und frei empfangbar im Fernsehen.

Im NDR und auch im SR startet die Übertragung am Samstag kurz vor 14 Uhr, also wenige Minuten vor dem Anpfiff. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute live im TV zu sehen.

Saarbrücken gegen Hansa Rostock live im TV sehen bei Magenta Sport

Wie die meisten Duelle dieser Spielklasse, läuft auch die Begegnung zwischen Saarbrücken und Hansa Rostock live und in voller Länge bei MagentaSport. Dabei könnt Ihr die Partie sowohl als Einzelspiel oder in der Konferenz verfolgen.

Los geht's bereits um 13.45 Uhr. Moderator Konstantin Klostermann und Kommentator Alexander Kuntz führen Euch durch die vollen 90 Minuten.

Was Ihr dafür benötigt? Ein kostenpflichtiges Abo! Dieses gibt es für alle Kunden der Telekom bereits für 4,83 Euro im Monat, dabei sind die kompletten ersten zwölf Monate kostenlos!

Solltet Ihr kein Telekom-Abo besitzten, zahlt Ihr 16,53 Euro monatlich. Hierbei könnt Ihr auch direkt ein Jahresabo abschließen - für nur 9,70 Euro im Monat.

Alle weiteren Informationen und Angebote findet Ihr unter diesem Link!

Mit 🚐 und 🚋 zum Heimspiel in den #Ludwigspark: https://t.co/FfFhQC2cRA — 1. FC Saarbrücken (@ersterfcs) September 23, 2020

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute live im TV - die Übertragungen im Überblick:

Sender Free-TV: NDR und SR

Sender Pay-TV: Magenta Sport

Anpfiff: Samstag, 26. September, 14 Uhr

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock: Hier seht Ihr die 3. Liga heute im LIVE-STREAM kostenlos

Doch das TV ist nicht die einzige Möglichkeit, um das Spiel zwischen Saarbrücken und Rostock zu verfolgen. Auch im LIVE-STREAM könnt Ihr heute dabei sein in der 3. Liga!

Hier seht ihr das Spiel ebenfalls live und in voller Länge und sogar kostenlos!

Saarbrücken gegen Hansa Rostock kostenlos im LIVE-STREAM sehen: So geht's

NDR und SR bieten ihre Übertragung aus dem TV natürlich auch im Internet an. Auf ndr.de und auf sr.de seht Ihr 1. FC Saarbrücken gegen Hansa Rostock heute also kostenlos im LIVE-STREAM.

Von Beginn der Übertragung über Kommentator und Moderator bis hin zu allem Sonstigen ist der LIVE-STREAM identisch mit dem, was Ihr auch im TV bei NDR und SR seht.

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute im LIVE-STREAM bei Magenta Sport

Praktisch unterwegs oder auch von zu Hause: Mit dem LIVE-STREAM von MagentaSport verpasst Ihr heute keine Minute aus Saarbrücken. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein Abo.

Die Voraussetzungen sind dabei identisch mit denen im TV. Klickt auf diesen Link, um Euch weiter zu informieren.

Abo abgeschlossen und angemeldet? Dann findet Ihr den LIVE-STREAM direkt auf www.MagentaSport.de.

Und das Beste daran? Der Stream lässt sich auf allen mobilen Endgeräten problemlos abrufen. Hier entlang zum LIVE-STREAM!

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock: Die Aufstellungen der Teams

Rund eine Stunde vor Anpfiff geben beide Teams Ihre Aufstellungen bekannt. Schaut also gegen 13 Uhr noch einmal vorbei und erfahrt, welche 22 Mann es heute auf dem Platz richten sollen.

🤩 Erstes Spiel, erster Sieg – unser F.C. Hansa dreht einen Rückstand und gewinnt gegen den @MSVDuisburg! 💪🏻🔵⚪️❤️ Den Spielbericht zum Nachlesen gibt's hier ☝🏻 #hansa #3liga #FCHMSV

➡️ https://t.co/fFRrUUXnKq — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) September 19, 2020



➡️ https://t.co/fFRrUUXnKq — F.C. Hansa Rostock (@HansaRostock) September 19, 2020

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER bei Goal

Solltet Ihr keine Zeit haben, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen, hilft Euch in diesem Fall Goal weiter - und zwar mit dem kostenlosen LIVE-TICKER!

Hier findet Ihr alle wichtigen Infos rund um die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Hansa Rostock. Darüber hinaus versorgen wir Euch im Laufe des Spiels mit allen Toren, Statistiken, Fouls, Karten und vielem mehr.

Verpasst also keinen wichtigen Moment! Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

1. FC Saarbrücken vs. Hansa Rostock heute live sehen: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick