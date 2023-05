FC Bayern - Ryan Gravenberch vor Wechsel nach Liverpool? "Sie wollen ihn unbedingt"

Der ehemalige Technische Direktor des FC Bayern München verrät, dass der FC Liverpool großes Interesse an Ryan Gravenberch zeigt.

WAS IST PASSIERT? Der FC Liverpool will in diesem Sommer offenbar Ryan Gravenberch vom FC Bayern München verpflichten. Das verriet Michael Reschke, von 2014 bis 2017 Technischer Direktor beim deutschen Rekordmeister, im Sport1-Podcast "Die Bayern-Woche".

WAS WURDE GESAGT? "Der FC Liverpool ist an ihm interessiert. Sie wollen mit aller Macht zurück in die Champions League – wenn nicht in diesem Jahr, dann im nächsten. Und sie wollen ihn unbedingt haben. Das spricht für die Qualität des Spielers", sagte Reschke.

Da beim FC Bayern mit Joshua Kimmich und Jamal Musiala zwei Topstars im zentralen Mittelfeld spielen, rät Reschke dem Niederländer zu einem Wechsel: "Die sind nicht top, sondern top top. Die spielen normalerweise immer. Aus der Sicht von Gravenberch kommst du also in einen Teufelskreis. Du hast zu wenig Spielpraxis. Und wenn du dann mal spielst, willst du etwas ganz Besonderes machen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der vor dieser Saison für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtete Gravenberch konnte sich beim FC Bayern bisher nur bedingt durchsetzen.

Zuletzt sagte der 21-Jährige dem Portal Ajax Showtime, dass er sich bei gleich bleibender Spielzeit nach einem neuen Verein umsehen will.

Davor hatte er sich erneut über seine Reservistenrolle beim FC Bayern beklagt. Bei Voetbal International stellte der Niederländer zudem die Forderung, in der kommenden Spielzeit regelmäßig zum Einsatz zu kommen.

Neben Liverpool wurde kürzlich auch Manchester City mit Gravenberch in Verbindung gebracht.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Goal/Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Gravenberch bringt es in dieser Saison zwar auf 31 Einsätze (ein Tor und eine Vorlage), er ist aber meist nur Ergänzungsspieler. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis Sommer 2027.