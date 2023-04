"Entspricht nicht meinen Vorstellungen": Star des FC Bayern mosert öffentlich

Ryan Gravenberch hat sich sein erstes Jahr in München anders vorgestellt. Das betonte der Mittelfeldspieler erneut.

WAS IST PASSIERT? Ryan Gravenberch (21) hat sich erneut über seine Reservistenrolle beim FC Bayern beklagt. Bei Voetbal International stellte der Niederländer zudem die Forderung, in der kommenden Spielzeit regelmäßig zum Einsatz zu kommen. Einen Verbleib in München ließ er dabei offen.

WAS WURDE GESAGT? Gravenberch erklärte: "Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Gravenberch nimmt beim deutschen Rekordmeister in dieser Saison die Rolle einer Teilzeitkraft ein. Unter Julian Nagelsmann und dessen Nachfolger Thomas Tuchel kam er nur zu zwei Einsätzen über die vollen 90 Minuten.

Dass ihm dies nicht reicht, machte Gravenberch bereits mehrfach öffentlich deutlich. Im vergangenen Herbst und vor wenigen Wochen moserte der zentrale Mittelfeldspieler über die geringen Einsatzzeiten.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Der FC Bayern verpflichtete Gravenberch im vergangenen Sommer für 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Mehrere Klubs, darunter der FC Liverpool und der FC Arsenal soll Interesse an ihm zeigen. Laut The Athletic kann sich der 20-Jährige einen Transfer zu den Reds nach ersten Gesprächen gut vorstellen.

WIE GEHT ES WEITER? Der elfmalige Nationalspieler der Niederlande steht beim FCB noch bis 2027 unter Vertrag. "Ich habe noch nicht mit der Vereinsführung gesprochen, also warte ich ab, was passiert. Klar ist, diese Rolle entspricht nicht meinen Vorstellungen", sagte Gravenberch mit Blick auf seine Zukunft.