Rumänische Fans provozieren Kosovo mit Serbien-Banner: Spiel in der EM-Qualifikation unterbrochen

Das Spiel in der EM-Qualifikationsgruppe I wurde nach einer Viertelstunde unterbrochen. Grund war ein Banner im rumänischen Block.

WAS IST PASSIERT? Während des EM-Qualifikationsspiels zwischen Rumänien und Kosovo ist es am Dienstagabend zu unschönen Szenen gekommen. Rumänische Fans enthüllten in ihrem Block in der ersten Halbzeit ein Banner, auf dem stand: "Kosovo ist Serbien".

Spieler des Kosovo weigerten sich, weiterzuspielen, die Partie in der National Arena von Bukarest wurde daraufhin vom französischen Schiedsrichter Willy Delajod unterbrochen.

Rumäniens Kapitän Nicolae Stanciu eilte in die Kurve und appellierte an die Fans, das Banner zu entfernen, allerdings vergeblich. Im Gegenteil: Kurz darauf zündeten die Anhänger der Heimmannschaft auch noch Bengalos und Feuerwerkskörper.

Die Spieler gingen in der 15. Spielminute beim Stand von 0:0 in die Kabinen. Die Akteure des Kosovo waren aufgebracht und schimpften Richtung Fankurve.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Angesichts der großen Spannungen zwischen Serbien und Kosovo (die Serben erkennen die Unabhängigkeit Kosovos nicht an), ist das Banner als böse Provokation zu sehen.

Grund für die Differenzen ist, dass sich der Kosovo 1999 mit Nato-Hilfe von Serbien abgespalten und 2008 für unabhängig erklärt hatte. Mehr als 100 Länder, darunter Deutschland, erkannten die Unabhängigkeit des Kosovo an.

WAS WURDE GESAGT? Nach einer etwa 30-minütigen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Der Stadionsprecher appellierte zuvor an die Fans, "Serbien"-Sprechchöre zu unterlassen. Er sagte: "Bitte hört auf, den Namen unseres Nachbarn (Serbien grenzt an Rumänien, d. Red.) zu rufen. Dies ist die letzte Warnung. Das Spiel wird sonst abgebrochen."