Rumänien U21 vs. Deutschland U21: Wird das Testspiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Heute um 18 Uhr steigt die Partie Rumänien U21 vs. Deutschland U21. Doch wird das Testspiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL hat Infos.

Vom 21. Juni bis zum 8. Juli steht die U21 EM 2023 auf dem Programm. Davor gehen in diesen Tagen zahlreiche Testspiele über die Bühne. Im Zuge dessen kommt es am Dienstag um 18 Uhr zur Partie Rumänien U21 vs. Deutschland U21.

Die deutsche U21 Nationalmannschaft bestreitet dieses Auswärtsspiel vier Tage nach einem Unentschieden in Frankfurt/Main gegen Japan. Zuvor fuhr die Elf von Antonio Di Salvo im Herbst Niederlagen gegen Frankreich sowie gegen England und einen Sieg in Italien ein.

Die rumänische U21 Auswahl löste als Co-Gastgeber automatisch das Ticket für die Europameisterschaft. Daher absolvierte die Mannschaft von Emil Sandoi in den letzten rund anderthalb Jahren ausschließlich Testspiele. Im jüngsten davon unterlag sie am Freitag zu Hause gegen Portugal.

Heute um 18.00 Uhr geht in Sibiu die Begegnung Rumänien U21 vs. Deutschland über die Bühne. Aber wird das Testspiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen? GOAL liefert Euch alle Infos dazu, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Rumänien U21 vs. Deutschland U21: Die Eckdaten zum Testspiels auf einen Blick

Spiel: Rumänien U21 vs. Deutschland U21 Datum: Dienstag, 28. März 2023 Uhrzeit: 18 Uhr Stadion: Stadionul Municipal Sibiu

Rumänien U21 vs. Deutschland U21 heute live im TV

Bei der U21 EM 2023 in Rumänien und in Georgien können sich zahlreiche Hoffnungsträger des europäischen Fußballs in Szene setzen. Zuvor konntet Ihr die zukünftigen Stars bereits in der Qualifikation beobachten. Aber läuft das Testspiel Rumänien U21 vs. Deutschland U21 ebenfalls im TV?

Rumänien U21 vs. Deutschland U21 heute live im Free-TV

GOAL hat diesbezüglich erfreuliche Nachrichten. Denn ProSiebenSat.1 Media erwarb die Senderechte an allen Auftritten des U21-Nationalteams sowie der U20-Auswahl. Daher könnt Ihr das Testspiel Rumänien U21 vs. Deutschland U21 im Free-TV mitverfolgen. Hierfür müsst Ihr auf ProSieben MAXX schalten. Somit benötigt Ihr für den Zugriff auf die Übertragung der Begegnung im Stadionul Municipal Sibiu kein Abo. Obendrein könnt Ihr die Partie in HD sehen. Doch nachfolgend findet Ihr die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: ProSieben MAXX (HD)

ProSieben MAXX (HD) Vorberichte ab: 17.45 Uhr

17.45 Uhr Spielbeginn: 18 Uhr

18 Uhr Moderator: Christian Düren

Christian Düren Kommentator: Matthias Stach

Matthias Stach Experte: René Adler

Rumänien U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, helfen Euch zwei LIVE-STREAMS weiter. Jener beim RAN-Portal bildet die erste Option. Zudem steht Euch der Stream, den ProSieben MAXX rund um die Uhr auf seiner Webseite laufend auf seiner Webseite bereitstellt, zur Verfügung. Dafür müsst Ihr Euch registrieren, aber der Vorgang geht einfach von der Hand. Ihr könnt es mittels E-Mail-Adresse, Apple- und Net-ID, Facebook-Profil und Google-Konto angehen.

Rumänien U21 vs. Deutschland U21 heute live mittels Joyn App anschauen

Dasselbe gilt für die Joyn App. Außerdem könnt Ihr mit Euren Smartphones und Tablets die Mediathek sowie die Suchfunktion verwenden. Ihr könnt die Anwendung im Apple-Store, im Google Play Store sowie in der Huawei App Gallery herunterladen. Somit stehen für alle iOS und Android-Endgeräte native / downloadbasierte Apps zur Verfügung.

Rumänien U21 vs. Deutschland U21 heute im LIVE-TICKER

Überdies könnt Ihr mithilfe des LIVE-TICKERS von GOAL zum Testspiel Rumänien U21 vs. Deutschland U21 im Bilde bleiben. Denn: Ihr erfahrt alles zu den relevanten Ereignissen im Stadionul Municipal Sibiu. Zu diesem Zweck erhaltet Ihr von uns Push-Benachrichtigungen.

Rumänien U21 vs. Deutschland U21: Wird das Testspiel heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Im Free-TV: ProSieben MAXX (HD) Im LIVE-STREAM: RAN | ProSieben MAXX Im LIVE-TICKER: GOAL

Rumänien U21 vs. Deutschland U21: Die Aufstellungen des Testspiels

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor dem Anstoß bekanntgegeben.