Der Weltmeister von 1990 feiert ein unerwartetes Trainer-Comeback beim DFB-Team. Seine Laufbahn als Coach verlief ungewöhnlich.

Rudi Völler sitzt wieder auf der Trainerbank der deutschen Nationalmannschaft. Beim Freundschaftsspiel der DFB-Elf am Dienstagabend gegen Vize-Weltmeister Frankreich (21 Uhr) ist der ehemalige Stürmer nach der Entlassung Hansi Flicks Teil eines Interims-Trainertrios mit Hannes Wolf und Sandro Wagner.

Völler war schon einmal Trainer der Nationalelf. GOAL erklärt in diesem Artikel, wann das war.

Von wann bis wann war Rudi Völler Bundestrainer?

Der heute 63-Jährige übernahm Deutschlands Nationalmannschaft im Juli 2000 nach der desaströsen Europameisterschaft in Belgien und den Niederlanden. Unter seinem Vorgänger Erich Ribbeck war der Titelverteidiger seinerzeit bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Völler, der damals keinerlei Erfahrung als Cheftrainer hatte und als Sportdirektor bei Bayer Leverkusen arbeitete, wurde als Teamchef installiert. Sein Assistent wurde Michael Skibbe.

Völlers Engagement war zunächst auf ein Jahr ausgelegt, anschließend sollte Leverkusens Trainer Christoph Daum den Posten übernehmen. Dieser Plan wurde allerdings durch Daums positiven Drogentest im Herbst 2000 über den Haufen geworfen und Völler blieb länger im Amt. Wegen Daums Kokainaffäre fungierte Völler damals auch sieben Spiele lang parallel als Interimscoach bei Bayer.

Der ehemalige Weltklassestürmer führte die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Japan und Südkorea 2002 ins Finale und genoss innerhalb der Bevölkerung große Sympathien. Anschließend wurden die Ergebnisse schwächer und dies mündete in einer verkorksten EM-Endrunde 2004 in Portugal. Abermals war in der Gruppenphase Endstation.

imago images

Im Juni 2004 erklärte Völler seinen Rücktritt, um mit Blick auf die WM im eigenen Land 2006 für frische Impulse zu sorgen. Sein ehemaliger Sturmkamerad Jürgen Klinsmann löste ihn ab.

Rudi Völler: Seine Bilanz als Bundestrainer

Spiele Siege Unentschieden Niederlagen 53 29 11 13

Wo arbeitete Rudi Völler noch als Trainer?

Gut zwei Monate nach dem Ende seiner Amtszeit beim DFB übernahm Völler überraschend den Trainerposten beim italienischen Spitzenklub AS Rom. Dort hatte er als Spieler einst Kultstatus inne. Seine Zeit als Coach der Giallorossi war allerdings wenig erfolgreich: Völler blieb nur rund vier Wochen im Amt und trat nach einem Sieg in fünf Spielen zurück.

Von 2005 bis 2023 arbeitete Völler in verschiedenen Positionen wieder bei Bayer Leverkusen. In der Saison 2005/06 sprang er dabei erneut als Übergangstrainer ein und betreute die Profimannschaft fünf Spiele lang.

Getty Images

Nach dem Ende seiner Tätigkeit beim Werksklub fing er im Februar 2023 als Sportdirektor beim DFB an. Dort läuft sein Vertrag noch bis 2024.

Rudi Völlers Bilanz als Nationalspieler