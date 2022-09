Heute steigt in der Nations League das Spiel England vs. Deutschland. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

In diesen Tagen finden die Partien des sechsten und letzten Spieltags in der Nations League 2022/2023 statt. Hierbei steigt am Montag um 20.45 Uhr in der Gruppe A3 der Klassiker England gegen Deutschland. Somit gastiert der Elfte des FIFA-Rankings beim Fünften. Das erste Aufeinandertreffen am 7. Juni in der Münchner Allianz Arena endete 1:1.

England blieb im Juni als einzige Mannschaft in der Gruppe A3 ohne Sieg. Hierbei erlebte die Elf von Gareth Southgate zunächst auswärts eine Niederlage gegen Ungarn und die Punktteilung gegen die DFB-Auswahl. Anschließend fuhren die Three Lions in Wolverhampton eine Nullnummer gegen Italien und ein Heimdebakel gegen die Magyaren ein.

Die deutsche Nationalmannschaft ging in der National League 2022/2023 zuerst mit drei 1:1 vom Platz. Denn: Die von Hansi Flick trainierte Auswahl erreichte dasselbe Ergebnis in Italien und in Ungarn. Danach gelang mit einem 5:2 gegen Italien in Mönchengladbach ein versöhnlicher Abschied in die Sommerpause.

Wo wird England vs. Deutschland heute live übertragen? Bei RTL, im ZDF oder bei der ARD? GOAL versorgt Euch vor dem Spiel am sechsten Spieltag in der Gruppe A3 der Nations League mit allen Infos zur Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM.

RTL, ZDF oder ARD? Wo wird England vs. Deutschland heute live übertragen? Das Spiel in der Nations League auf einen Blick

Spiel: England vs. Deutschland Datum: Montag, 26. September 2022 Uhrzeit: 20.45 Uhr Stadion: Wembley Stadium (London)

RTL, ZDF oder ARD? Wo wird England vs. Deutschland heute live im TV übertragen? Die Übertragung des Spiels in der Nations League.

RTL zeichnete sich für die Ausstrahlungen der Länderspiele des deutschen Nationalteams in der WM-Qualifikation verantwortlich. Anschließend zeigten die ARD und das ZDF die Vorbereitungsspiele der DFB-Auswahl. Doch wie steht es um die Übertragung des Klassikers zwischen England und Deutschland in der Nations League?

RTL, ZDF oder ARD? Wo wird England vs. Deutschland heute live im TV übertragen? Die Übertragung bei RTL.

Das Wichtigste gleich vorweg: Ihr bekommt im Zuge der Nations League 2022/2023 sämtliche Partien der DFB-Auswahl kostenlos ins Haus geliefert. Da Deutschland heute in England antritt und somit ein Auswärtsspiel bestreitet, zeigt RTL die Begegnung. Dort könnt Ihr den Auftritt bei den Three Lions zusätzlich in HD genießen. Zuvor beginnt um 20.15 Uhr - und somit eine halbe Stunde vor dem Anstoß im Wembley Stadion - die Vorberichterstattung. Aber notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Spiels England – Deutschland bei RTL:

Sender: RTL (HD)

RTL (HD) Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 20.45 Uhr

RTL, ZDF oder ARD? Wo wird England vs. Deutschland heute live im LIVE-STREAM übertragen?

Wenn Ihr keinen Fernseher und hingegen eine geeignete Internetverbindung zur Hand habt, ist Euch mit dem LIVE-STREAM bei RTL+ geholfen. Allerdings müsst Ihr vor der Ausstrahlung des Kräftemessens England vs. Deutschland in der Nations League ein Abo abschließen. Hierbei stehen ein Premium- und ein Premium-Duo-Abo zur Auswahl. Dafür müsst Ihr monatlich 4,99 Euro bzw. 7,99 Euro auf den Tisch legen. Mit der zweitgenannten Option könnt Ihr das Paket mit zwei Endgeräten verwenden und ausschließlich in den Live-Streams Werbeeinschaltung sehen.

RTL, ZDF oder ARD? Wo wird England vs. Deutschland heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen?