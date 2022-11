RTL, ZDF oder ARD: Deutschland vs. Oman heute live im TV und STREAM

Im einzigen Testspiel vor der WM in Katar trifft Deutschland heute auf den Oman. Wer überträgt live im TV und STREAM - ARD, ZDF oder RTL?

Für die deutsche Nationalmannschaft steht vor der WM 2022 in Katar noch ein Testspiel an. Im Rahmen des Trainingslagers geht es heute, am 16. November, um 18.00 Uhr gegen den Oman. Austragungsort ist das Stadion im Sultan Qaboos Sports Complex in Maskat. Ob RTL, ZDF oder ARD live im TV und STREAM überträgt, hat GOAL für Euch recherchiert.

Ausgewählte Bundesliga-Spiele live bei DAZN verfolgen: Jetzt Zugang sichern!

Vor der WM testet die DFB-Auswahl noch im Rahmen der kurzen Vorbereitung (14. bis 18. November) gegen den Oman, bevor es zum Turnier nach Katar geht. Bei der Nominierung seines Kaders sorgte Bundestrainer Hansi Flick für einige Überraschungen, verzichtete beispielsweise auf BVB-Leader Mats Hummels und nominierte Lukas Klostermann (RB Leipzig), Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi (beide Borussia Dortmund) sowie den WM-Helden von 2014, Mario Götze (Eintracht Frankfurt).

Richtig los geht es für die Flick-Mannschaft dann mit der Partie gegen Japan am 23. November, im Anschluss stehen in Gruppe E noch Duelle mit Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember) an. Das Vorbereitungsspiel im Oman stellt daher die letzte Möglichkeit dar, nochmal die Akteure zu testen und die optimale Aufstellung zu finden.

Deutschland testet vor der WM in Katar gegen den Oman. Überträgt ARD, ZDF oder RTL heute live im TV und STREAM?

RTL, ARD oder ZDF: Deutschland gegen Oman heute live im TV und STREAM - Übersicht zur Partie

Paarung: Deutschland vs. Oman Wettbewerb: Freundschaftsspiel Datum: Mittwoch, 16. November 2022 (heute), 18.00 Uhr Austragungsort: Sultan Qaboos Sports Complex (Maskat, Oman)

RTL, ARD oder ZDF: Wer überträgt Deutschland vs. Oman heute live im Free-TV?

48 der 64 Partien bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft sind im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen, ARD und ZDF teilen sich die Übertragungen untereinander auf.

Dies gilt allerdings nicht für das heutige Freundschaftsspiel gegen den Oman. Die Partie wird im Free-TV live und exklusiv von RTL übertragen.

RTL, ARD oder ZDF: Wer überträgt heute Deutschland vs. Oman im LIVE-STREAM?

Wollt Ihr das Match im LIVE-STREAM verfolgen, benötigt Ihr ein Abonnement bei RTL+. Abrufbar ist dieser dann via Smart-TV, Webbrowser oder in der App.

Der Streamingdienst von RTL ist je nach Wahl des Abos für 4,99 Euro pro Monat (Premium-Abo) oder 7,99 Euro (Premium-Plus-Abo) zu haben. Zudem ist ein kostenloser Probemonat möglich.

RTL, ARD oder ZDF: Deutschland vs. Oman heute live im TV und STREAM - Highlights und TICKER

Highlights könnt Ihr im Anschluss an die Begegnung ebenfalls bei RTL sehen, auch die ARD oder das ZDF laden kurze Clips auf Ihrer Website hoch.

Wollt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen, schaut bei GOAL vorbei. Dort halten wir Euch mit den wichtigsten Infos zu Deutschland vs. Oman auf dem Laufenden.

RTL, ZDF oder ARD: Deutschland vs. Oman heute live im TV und STREAM - der DFB-Kader für die WM

Insgesamt 26 Spieler hat Flick für die bevorstehende Weltmeisterschaft nominiert, den kompletten Kader seht Ihr nachfolgend.

Manuel Neuer FC Bayern München Marc-André ter Stegen FC Barcelona Kevin Trapp Eintracht Frankfurt Armel Bella Kotchap Southampton FC Matthias Ginter SC Freiburg Thilo Kehrer West Ham United Christian Günter SC Freiburg Lukas Klostermann RB Leipzig David Raum RB Leipzig Niklas Süle Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Antonio Rüdiger Real Madrid Julian Brandt Borussia Dortmund Karim Adeyemi Borussia Dortmund Serge Gnabry FC Bayern München Niclas Füllkrug SV Werder Bremen Leon Goretzka FC Bayern München İlkay Gündoğan Manchester City Mario Götze Eintracht Frankfurt Kai Havertz FC Chelsea Joshua Kimmich FC Bayern München Youssoufa Moukoko Borussia Dortmund Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach Jamal Musiala FC Bayern München Leroy Sané FC Bayern München Thomas Müller FC Bayern München

RTL, ZDF oder ARD: Deutschland vs. Oman heute live im TV und STREAM - Übertragung in der Übersicht