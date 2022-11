Offiziell: Das ist Deutschlands Kader für die WM

26 Spieler nimmt Bundestrainer Hansi Flick mit zur Weltmeisterschaft nach Katar. Welche dies sind, steht seit Donnerstag fest.

WAS IST PASSIERT? Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick hat am Donnerstag in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main seinen 26 Spieler starken Kader für die anstehende WM in Katar vorgestellt. Dabei gab es viele Überraschungen.

Entdecke jetzt die offiziellen digitalen Sammelkarten der Deutschen Nationalmannschaft.

DFB - FANZONE.io

WAS IST DER HINTERGRUND? Der DFB-Kader besteht aus folgenden Spielern:

Torhüter: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Frankfurt)

Abwehr: Armel Bella-Kotchap (Southampton), Matthias Ginter (Freiburg), Christian Günter (Freiburg), Thilo Kehrer (West Ham), Lukas Klostermann (Leipzig), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Dortmund), Niklas Süle (Dortmund)

Mittelfeld/Angriff: Karim Adeyemi (Dortmund), Julian Brandt (Dortmund), Niclas Füllkrug (Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Mario Götze (Frankfurt), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Gladbach), Joshua Kimmich (Bayern München), Youssoufa Moukoko (Dortmund), Thomas Müller (Bayern München), Jamal Musiala (Bayern München), Leroy Sané (Bayern München)

WIE GEHT ES WEITER? Die Spieler müssen am Wochenende noch einmal in ihren jeweiligen Ligen ran, bevor es dann für den DFB-Trupp in der kommenden Woche in den Oman geht. Dort steht ein Testspiel gegen den Wüstenstaat an, danach folgt die Weiterreise nach Katar. Am Mittwoch, 23.11., tritt Deutschland dann zum ersten Gruppenspiel gegen Japan an.