RTL überträgt ab 2021 Europa League und Europa Conference League

Freude bei der RTL-Mediengruppe: Ab 2021 laufen die Europa League und die neue Conference League auf den Sendern der Kölner.

Coup! Wir haben uns ab 2021/22 alle TV-Rechte für @EuropaLeague und neue #EuropaConferenceLeague sichern können. Damit weiter spannender Live-Fußball bei #RTL und @NITRO im Free TV sowie ganz viel Fußball bei @TVNOW https://t.co/t3dUeVATyt — RTL (@RTLde) January 26, 2020

Die Neuordnung der deutschen Fernsehlandschaft bei den Übertragungen des Fußball-Europapokals geht weiter. Die RTL-Mediengruppe hat sich ab der Saison 2021/22 die kompletten Rechte an der und der neuen Conference League gesichert. Das gab das Unternehmen am Sonntag bekannt. Erst vor sechs Wochen hatten die Streaminganbieter DAZN und Amazon die Rechte an der Champions League erworben

Laut RTL läuft der Vertrag mit der Europäischen Fußball-Union (UEFA) bis zum Ende der Spielzeit 2023/24. Gezeigt werden sollen die Spiele in den Free-TV-Sendern RTL und Nitro sowie dem Videoportal TVNOW. Bisher zeigte die RTL-Gruppe bereits Partien der Europa League, die Komplett-Rechte hatte aber DAZN inne.

Europa League und die Conference League waren gemeinsam ausgeschrieben

"Dass wir uns vor diesem Hintergrund in einem immer härter umkämpften Markt die exklusiven, vollumfänglichen Rechte gleich für zwei europäische Wettbewerbe sichern konnten, ist ein Signal mit großer Wucht", sagte RTL-Vorstandsboss Bernd Reichart.

Die UEFA hatte die Europa League und die Conference League gemeinsam ausgeschrieben. Im Bieterverfahren konnte sich die RTL-Gruppe den exklusiven Zugriff auf die insgesamt 282 Spiele der beiden Wettbewerbe pro Saison sichern. Dies beinhaltet sowohl die Free TV- als auch die Pay-TV-Rechte.