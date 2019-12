Sky verliert Rechte an der UEFA Champions League

Ab der Saison 2020/21 wird sich bei der Übertragung der UEFA Champions League etwas ändern. Sky verliert die Rechte an der CL.

Sky wird ab der Saison 20/21 nicht mehr die übertragen. "Im gerade abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren konnten wir uns nach rund 20 Jahren der Partnerschaft mit der UEFA nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen", sagte Carsten Schmidt, CEO Sky , der Bild-Zeitung: "Wir haben eine ökonomisch klare und verantwortungsbewusste Sicht auf den Wert von Sportrechten. Auch im Sinne unserer Kunden waren wir aber nicht bereit, über den hohen Wert, den wir diesem Recht beimessen, hinauszugehen."

Zuvor hatte Amazon bestätigt, dass es sich für seinen Streamingdienst Amazon Prime Video erstmals die Rechte am jeweiligen Topspiel am Dienstagabend gesichert hatte. Die UEFA selber hat sich dazu und zu der weiteren Rechtevergabe noch nicht geäußert. In der aktuellen Rechteperiode, die noch bis 2020 läuft, werden die Spiele bei DAZN und Sky übertragen.