Fenerbahce gastiert am Donnerstag in der Europa League bei den Glasgow Rangers. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League finden die Rückspiele des Achtelfinales statt. Dabei bekommt es Fenerbahce am Donnerstag (13. März) auswärts mit den Glasgow Rangers zu tun. Der Anstoß in Schottland erfolgt um 21 Uhr.

Zudem dient das Ibrox Stadium als Schauplatz des Duells zwischen den Teddy Bears und den Gelben Kanarienvögeln. Vor einer Woche erreichten die Glasgow Rangers im Hinspiel bei Fenerbahce ein 3:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Fenerbahce bei Glasgow Rangers im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Fenerbahce bei Glasgow Rangers, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Glasgow Rangers – Fenerbahce Wettbewerb Europa League, Achtelfinale, Rückspiele Datum Donnerstag, 13. März 2025 Uhrzeit 21 Uhr Ort Ibrox Stadium (Glasgow)

RTL oder RTL+? Wer zeigt Fenerbahce bei Glasgow Rangers heute im Live Stream und live im Free TV?

Fenerbahce bei Glasgow Rangers im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Glasgow Rangers-News

Die Glasgow Rangers gehen nach dem 3:1 mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ins Heimspiel gegen Fenerbahce.

Die Mannschaft von Barry Ferguson hatte die Ligaphase mit 14 Punkten als Achter abgeschlossen.

Am letzten Spieltag hatten die Teddy Bears im Ibrox Park die Union Saint-Gilloise mit 2:1 bezwungen.

Damit waren sie nach einem 1:1 gegen Tottenham Hotspur und einem 1:2 bei Manchester United auf die Siegerstraße zurückgekehrt.

Die Aufstellung der Glasgow Rangers:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Fenerbahce-News

Fenerbahce blieb nach einem 2:2 bei RSC Anderlecht im Rückspiel der Zwischenrunde zum zweiten Mal am Stück sieglos.

Zuvor hatte die Elf von José Mourinho das Hinspiel gegen die Belgier mit 3:0 für sich entschieden.

In den acht Auftritten in der Ligaphase hatte Fenerbahce zehn Punkte mitgenommen.

Zum Abschluss am 30. Januar hatten die Gelben Kanarienvögel ein 2:2 bei Midtjylland verzeichnet.

Die Aufstellung von Fenerbahce

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Glasgow Rangers gegen Fenerbahce live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 3 Siege Glasgow Rangers 1 Siege Fenerbahce 1 Unentschieden 1 Letztes Duell Fenerbahce vs. Glasgow Rangers 1:3 (Europa League, 6. März 2025)

