Galatasaray empfängt am Donnerstag in der Europa League Tottenham. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League finden die Begegnungen der vierten Runde in der Ligaphase statt. Dabei bekommt es Galatasaray am Donnerstag (7. November) mit Tottenham zu tun. Das Aufeinandertreffen beginnt um 18.45 Uhr.

Zudem fungiert der Rams Park als Kulisse des Kräftemessens zwischen den Löwen und den Spurs. Galatasaray und Tottenham halten bei sieben und neun Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Galatasaray vs. Tottenham im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Galatasaray vs. Tottenham, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Galatasaray – Tottenham Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 4. Spieltag Datum Donnerstag, 7. November 2024 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Rams Park (Istanbul)

RTL oder RTL+? Wer zeigt / überträgt Galatasaray vs. Tottenham im LIVE STREAM und live im TV?

Galatasaray vs. Tottenham im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Galatasaray-News

Galatasaray erreichte bislang zwei Heimsiege und ein Auswärtsunentschieden.

Das Team von Okan Buruk hatte zunächst ein 3:1 gegen PAOK Saloniki und ein 2:2 bei Rigas FS verzeichnet.

Am 23. Oktober feierten die Löwen ein 4:3 gegen IF Elfsborg.

Mauro Icardi (28.), Isak Pettersson mit einem Eigentor (39.), Baris Alper Yilmaz (44.) und Yunus Akgün (83.) netzten ein.

Die Aufstellung von Galatasaray:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Tottenham-News

Tottenham hält bei der vollen Punktanzahl von neun Zählern.

Die Elf von Ange Postecoglou hatte zuerst ein 3:0 gegen Qarabag Agdam und ein 2:1 bei Ferencvaros gefeiert.

Am 24. Oktober schoss Richarlison (53.) die Spurs zu einem 1:0 gegen AZ Alkmaar.

Die Aufstellung von Tottenham

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Galatasaray vs. Tottenham live anschauen: Nützliche Links