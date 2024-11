Eintracht Frankfurt empfängt am Donnerstag in der Europa League Slavia Prag. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League gehen die Partien des vierten Spieltags in der Ligaphase über die Bühne. Dabei bekommt es Eintracht Frankfurt am Donnerstag (7. November) mit Slavia Prag zu tun. Das Duell startet um 18.45 Uhr.

Zudem fungiert der Deutsche Bank Park als Schauplatz der Partie zwischen den Adlerträgern und den Rot-Weißen. Eintracht Frankfurt und Slavia Prag halten bei sieben und vier Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Eintracht Frankfurt – Slavia Prag Wettbewerb Europa League, Ligaphase, 4. Spieltag Datum Donnerstag, 7. November 2024 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

RTL oder RTL+? Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag im LIVE STREAM und live im TV?

Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Eintracht Frankfurt-News

Eintracht Frankfurt nahm bislang in der Ligaphase sieben Punkte mit.

Die Elf von Dino Toppmöller hatte zum Auftakt ein 3:3 gegen Viktoria Pilsen verzeichnet.

Danach gelangen den Adlerträger ein 3:1 bei Besiktas und am 24. Oktober ein 1:0 gegen Rigas FS.

In der Partie gegen die Letten netzte Hugo Larsson in der 79. Minute zum Sieg.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Getty Images

Slavia Prag-News

Slavia Prag holte in den ersten drei Spieltagen vier Zähler.

Die Mannschaft von Jindrich Trpisovsky hatte zuerst ein 2:0 bei Ludogorets Razgrad und ein 1:1 gegen Ajax Amsterdam erreicht.

Am 24. Oktober unterlagen die Rot-Weißen bei Athletic Bilbao mit 0:1.

Die Aufstellung vom Slavia Prag

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Eintracht Frankfurt vs. Slavia Prag live anschauen: Nützliche Links