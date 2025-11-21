Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
RTL oder nur Sky? Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Eintracht Braunschweig heute im Live Stream und Free TV?

In der 2. Bundesliga kommt es heute Abend zum Duell zwischen Hertha BSC und Eintracht Braunschweig. GOAL verrät Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Am heutigen Freitagabend, 21. November, treffen am 13. Spieltag der 2. Bundesliga die Hertha aus Berlin und Eintracht Braunschweig aufeinander. Gespielt wird in der Hauptstadt, genauer gesagt im Olympiastadion. Los geht die Partie um 18.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky DeutschlandHier ansehen

Die 2. Bundesliga läuft in Deutschland live und exklusiv bei Sky. Ihr könnt die heutige Partie in der Konferenz auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 gemeinsam mit dem Duell von Dresden und Bochum verfolgen, oder aber das Einzelspiel mit Kommentator Christian Straßburger auf Sky Sport Bundesliga 4. Die Übertragung beginnt auf allen Sendern schon um 18 Uhr mit den Vorberichten zu den Partien heute Abend.

Falls Ihr lieber per Livestream dabei sein wollt, könnt Ihr das über die App SkyGo oder bei WOW. Dort stehen Euch sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel als Stream zur Verfügung, Ihr benötigt allerdings ein kostenpflichtiges Abo.

Anstoßzeit Hertha Berlin gegen Eintracht Braunschweig

Hertha Berlin vs. Eintracht Braunschweig: Aufstellungen

Hertha Berlin vs Eintracht Braunschweig Aufstellungen

Hertha BerlinHome team crest

4-2-3-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestEBS
1
T. Ernst
33
M. Karbownik
31
M. Dardai
37
T. Leistner
44
L. Gechter
30
P. Seguin
22
M. Winkler
6
D. Demme
10
Michaël Cuisance
11
F. Reese
18
L. Schuler
1
R. Hoffmann
21
K. Ehlers
3
P. Nkoa
29
L. Frenkert
19
L. Bell
8
M. Aydin
22
F. Di Michele
6
F. Flick
32
C. Conteh
27
Sven Köhler
24
Sidi Sané

3-4-2-1

EBSAway team crest

BSC
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Leitl

EBS
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • H. Backhaus

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hertha Berlin

Nach einem schwachen Start hat sich die Alte Dame gefangen und gehört zu den formstärksten Teams der Liga. Mit 20 Punkten aus zwölf Spielen belegen die Hauptstädter mittlerweile Rang acht in der 2. Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl setzt vor allem auf eine starke Abwehr, in der bisherigen Saison musste die Hertha erst zehn Gegentore hinnehmen. Nur die Schalker sind mit sieben Gegentreffern besser in dieser Hinsicht.

Die Berliner konnten sechs ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewinnen, nur gegen Bochum Mitte Oktober setzte es eine bittere Niederlage. Vor der Länderspielpause gab es einen 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Kaiserslautern.

News über Eintracht Braunschweig

Bei den Braunschweigern herrscht schon wieder große Abstiegsangst. Zehn Punkte aus zwölf Partien reichen nur für Relegationsplatz 16, dahinter liegen nur noch Dynamo Dresden und der 1. FC Magdeburg mit jeweils sieben Zählern.

Und während der heutige Gegner die zweitbeste Verteidigung der Liga stellt, sieht es bei der Eintracht ganz anders aus. Die Mannschaft von Heiner Backhaus musste schon 24 Mal den Ball aus dem eigenen Kasten holen, nur Fürth ist noch schlechter.

Der letzte Sieg liegt schon über ein Monat zurück, damals konnte man Fortuna Düsseldorf mit 2:1 besiegen. Seit dem gab es drei Niederlagen in Folge, zuletzt ein 0:2 zuhause gegen den VfL Bochum.

Form

BSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

EBS
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

BSC

Letzte 5 Spiele

EBS

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

13

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Hertha Berlin vs. Eintracht Braunschweig: Die Tabellen

