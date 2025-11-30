Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoFortuna Duesseldorf
Janek Subke

RTL oder nur Sky? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Live Stream?

In der 2. Bundesliga steigt heute die Partie Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf. Doch wer zeigt die Partie - RTL oder nur Sky? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 30. November, steht das Duell des 14. Spieltags zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf an. Ab 13.30 Uhr rollt die Kugel im Rudolf-Harbig-Stadion von Dresden. Geleitet wird die sicher stimmungsvolle Begegnung vom Gespann um Lukas Benen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder nur Sky? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Live Stream?

Wer überträgt Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsselorf - RTL oder nur Sky? In diesem Fall ist die Antwort eindeutig: Sky nimmt sich der Sache an und zeigt die Begegnung kostenpflichtig im TV und Livestream. Die Sonntags-Konferenz ist gleich auf drei Kanälen zu sehen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1. Nele Ocik moderiert die Sendung.

Das Einzelspiel läuft dagegen ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 - Kai Dittmann kommentiert. Im Livestream könnt Ihr via Sky Go, WOW oder OneFootball dabei sein.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf

crest
Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga
Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Fortuna Duesseldorf Aufstellungen

Dynamo DresdenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestF95
22
L. Grill
13
J. Pauli
29
L. Boeder
42
Friedrich Müller
19
A. Rossipal
8
L. Herrmann
6
K. Amoako
10
J. Lemmer
27
N. Hauptmann
2
K. Faber
9
V. Vermeij
33
F. Kastenmeier
15
T. Oberdorf
2
J. Daland
5
M. Heyer
4
K. Schmidt
6
T. Breithaupt
46
S. Suso
7
L. Raimund
24
F. Muslija
19
E. Iyoha
13
C. Itten

4-2-3-1

F95Away team crest

DOD
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Stamm

F95
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Anfang

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden wartet in der Saison 2025/26 noch auf seinen ersten Heimsieg. Ob es am 1. Advent endlich klappen wird? Der knappe 2:1-Auswärtserfolg gegen den VfL Bochum dürfte den Sachsen aber Aufwind geben. Außerdem ist der zuvor verletzte Mittelfeldspieler Vinko Šapina wieder fit, auch wenn Sascha Risch, Jakob Zickler, Tony Menzel und Jan Hendrik Marx (Sprunggelenkverletzung beim öffentlichen Training) noch fehlen. Zwei Dynamo-Profis dürften besonders heiß auf das Duell sein: Vincent Vermeij und Christoph Daferner treffen auf ihren Ex-Klub.

News über Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf sucht auch unter Neu-Trainer Markus Anfang weiter nach seiner Form: Seit Oktober stehen vier Niederlagen, ein Remis und erst ein Sieg (2:1 gegen den 1. FC Magdeburg) zu Buche. Der zweitschlechteste Sturm der Liga (12 Tore) lässt die Situation nicht rosiger erscheinen. Ein Auswärtserfolg in Dresden wäre somit in wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Holstein Kiel v Fortuna Düsseldorf - 2. BundesligaGetty Images

Form

DOD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

F95
-Form

Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

DOD

Letzte 5 Spiele

F95

3

Siege

1

Unentschieden

1

Sieg

9

Erzielte Tore

5
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

