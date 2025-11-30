Am heutigen Sonntag, den 30. November, steht das Duell des 14. Spieltags zwischen Dynamo Dresden und Fortuna Düsseldorf an. Ab 13.30 Uhr rollt die Kugel im Rudolf-Harbig-Stadion von Dresden. Geleitet wird die sicher stimmungsvolle Begegnung vom Gespann um Lukas Benen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf.

RTL oder nur Sky? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Live Stream?

Wer überträgt Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsselorf - RTL oder nur Sky? In diesem Fall ist die Antwort eindeutig: Sky nimmt sich der Sache an und zeigt die Begegnung kostenpflichtig im TV und Livestream. Die Sonntags-Konferenz ist gleich auf drei Kanälen zu sehen: Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga 1. Nele Ocik moderiert die Sendung.

Das Einzelspiel läuft dagegen ab 13 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 2 - Kai Dittmann kommentiert. Im Livestream könnt Ihr via Sky Go, WOW oder OneFootball dabei sein.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf: Aufstellungen

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden wartet in der Saison 2025/26 noch auf seinen ersten Heimsieg. Ob es am 1. Advent endlich klappen wird? Der knappe 2:1-Auswärtserfolg gegen den VfL Bochum dürfte den Sachsen aber Aufwind geben. Außerdem ist der zuvor verletzte Mittelfeldspieler Vinko Šapina wieder fit, auch wenn Sascha Risch, Jakob Zickler, Tony Menzel und Jan Hendrik Marx (Sprunggelenkverletzung beim öffentlichen Training) noch fehlen. Zwei Dynamo-Profis dürften besonders heiß auf das Duell sein: Vincent Vermeij und Christoph Daferner treffen auf ihren Ex-Klub.

News über Fortuna Düsseldorf

Düsseldorf sucht auch unter Neu-Trainer Markus Anfang weiter nach seiner Form: Seit Oktober stehen vier Niederlagen, ein Remis und erst ein Sieg (2:1 gegen den 1. FC Magdeburg) zu Buche. Der zweitschlechteste Sturm der Liga (12 Tore) lässt die Situation nicht rosiger erscheinen. Ein Auswärtserfolg in Dresden wäre somit in wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Form

Bilanz direkte Duelle

Dynamo Dresden vs. Fortuna Düsseldorf: Die Tabellen

