Deutschland 2 Bundesliga
team-logoDynamo Dresden
Rudolf Harbig Stadion
team-logoArminia Bielefeld
Dennis Klose

RTL oder nur Sky? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld heute im Live Stream und live im TV?

In der 2. Bundesliga kommt es zum Kellerduell zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Sonntag, den 1. Februar, kommt es im Rahmen der 2. Bundesliga am 20. Spieltag zum Duell zwischen Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld. Anstoß ist um 13.30 Uhr. Zudem dient das Rudolf-Habig-Stadion in Dresden als Schauplatz der Begegnung.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Ihr seht Dynamo vs. Arminia heute live und exklusiv bei Sky.

Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD startet die Übertragung um 13 Uhr. Joachim Hebel kommentiert die Partie für Euch beim Pay-TV-Sender.

Außerdem ist die Partie Teil der Sky-Konferenz am Sonntag. Hierbei übernimmt Thomas Wagner die Moderation.

Im Livestream habt Ihr die Optionen via SkyGo oder WOW.

Um die 2. Bundesliga bei Sky sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Arminia Bielefeld

Dynamo Dresden vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Dynamo Dresden vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen

News über Dynamo Dresden

Dynamo Dresden ist hervorragend ins Kalenderjahr gestartet. Nach Siegen über Greuther Fürth (2:0) und den 1. FC Magdeburg (2:1) hat sich die Tabellensituation zwar nicht beruhigt, aber dennoch verbessert. Dynamo steht mit 19 Punkten auf dem 17. Rang, allerdings nur noch einen Zähler hinter dem rettenden 15. Platz.

News über Arminia Bielefeld

Arminia Bielefeld hat vor dem 20. Spieltag 20 Punkte auf dem Konto und steckt ebenfalls mitten im Abstiegskampf. Die Arminia wartet seit dem 6. Dezember auf einen Dreier in der 2. Bundesliga. 

Deshalb hat die Mannschaft von der Bielefelder Alm noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Robin Knoche vom 1. FC Nürnberg verpflichtet. Die Arminia zahlt für den Innenverteidiger keine Ablöse.

Form

DOD
-Form

Tor erzielt (kassiert)
8/9
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

ABI
-Form

Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele über 2,5 Tore
1/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

Bilanz direkte Duelle

DOD

Letzte 5 Spiele

ABI

4

Siege

1

Unentschieden

0

Siege

10

Erzielte Tore

3
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Dynamo Dresden vs Arminia Bielefeld: Die Tabellen

