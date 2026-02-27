Am heutigen Freitag (27. Februar) geht der 24. Spieltag der 2. Bundesliga mit zwei Partien los. Eine davon ist Dynamo Dresden gegen SV Darmstadt 98, die um 18.30 Uhr angepfiffen und im Rudolf-Harbig-Stadion (Dresden) ausgetragen wird.

RTL oder nur live bei Sky? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. SV Darmstadt 98 heute live im TV und Live Stream?

Sky besitzt die Übertragungsrechte für alle Spiele der 2. Bundesliga und zeigt deshalb auch die Partie zwischen Dresden und Darmstadt heute - sowohl im Pay-TV als auch im kostenpflichtigen Livestream. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 3 HD, kommentiert von Joachim Hebel. Die Konferenz, die parallel auch das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Bochum umfasst, ist auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD zu sehen.

Der Livestream ist über ein SkyGo-Abonnement oder über WOW abrufbar.

Anstoßzeit Dynamo Dresden gegen Darmstadt

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Rudolf Harbig Stadion

Dynamo Dresden vs. Darmstadt: Aufstellungen

News über Dynamo Dresden

Trotz sechs Punkten aus den letzten fünf Spielen konnten sich die Dresdner noch nicht aus der Abstiegszone befreien und stehen derzeit auf Platz 17.

News über Darmstadt 98

Darmstadt erlebt eine völlig andere Saison als Dynamo. Während die Dresdner um den Klassenerhalt kämpfen, streben die Lilien den Aufstieg an und liegen nur einen Punkt hinter Tabellenführer FC Schalke 04.

