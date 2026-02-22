Zum Abschluss des 23. Spieltags geht es am heutigen Sonntag (22. Februar) zwischen Preußen Münster und dem 1. FC Kaiserslautern rund. Der Anpfiff im LVM-Preußenstadion (Münster) soll um 13.30 Uhr erfolgen.

RTL oder nur live bei Sky für FCK heute: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern bei Preußen Münster live im Free TV und Live Stream?

Wenn Ihr heute live und in Farbe dabei sein möchtet, gibt es keine Anlaufstelle im Free-TV, RTL zeigt nämlich nur die Topspiele am Samstagabend live.

Stattdessen müsst Ihr heute bei Sky vorbeischauen. Dort habt Ihr die Wahl zwischen der Konferenz (Sky Sport Bundesliga 1) und dem Einzelspiel (Sky Sport Bundesliga 4), die jeweils um 13 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnen. Joachim Hebel kommentiert.

Online wird das Ganze via SkyGo und WOW gestreamt, auch hier braucht Ihr aber ein Abonnement.

Dank einer Sublizenz könnt Ihr auch über OneFootball einschalten, wo das Ganze gegen eine einmalige Gebühr freigeschaltet werden kann.

Anstoßzeit Preußen Münster vs. 1. FC Kaiserslautern

Preußen Münster vs. 1. FC Kaiserslautern: Aufstellungen

Preussen Muenster vs Kaiserslautern Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer A. Ende Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Lieberknecht

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Preußen Münster und den 1. FC Kaiserslautern

Die Gastgeber befinden sich in der zweiten Saisonhälfte mitten im Abstiegskampf. Seit acht Pflichtspielen warten sie auf einen Sieg, mit 23 Zählern waren sie vor Beginn des Spieltags nur knapp über den Abstiegsrängen.

Lautern hingegen hat es sich im Tabellenmittelfeld gemütlich gemacht, wackelte zuletzt ebenfalls ein wenig. Eine Miniserie von drei sieglosen Spielen beendete der FCK zwar, doch war auch der 1:0-Erfolg gegen Greuther Fürth etwas chaotisch und von Fehlern auf beiden Seiten geprägt.

Das Hinspiel gewann der FCK deutlich. 4:1 fegten die Roten Teufel die Münsteraner im September vom Feld.

Form

Bilanz direkte Duelle

Preußen Münster vs. 1. FC Kaiserslautern: Die Tabellen

