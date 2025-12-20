Am heutigen Samstag, den 20. Dezember, empfängt der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga am 17. Spieltag den 1. FC Magdeburg. Anstoß ist um 13 Uhr. Das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern dient als Schauplatz der Begegnung.
RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Magdeburg heute im Live Stream und live im Free TV?
Ihr könnt das Spiel heute live bei Sky sehen!
Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 HD und startet mit den Vorberichten um 12.30 Uhr. Jürgen Schmitz begleitet das Spiel für Euch am Mikrofon.
Fans der Konferenz sehen die Partie zudem auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga 7 HD und Sky Sport Top Events. Dabei führt Euch Hartmut von Kameke durch den Fußball-Mittag.
Im Livestream könnt Ihr bei SkyGo oder WOW einschalten.
Um die Bundesliga bei Sky sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.
News über den 1. FC Kaiserslautern
Der 1. FC Kaiserslautern belegt nach 16 Spielen mit 27 Punkten aktuell den siebten Rang. Bis zum Relegationsplatz fehlen nur fünf Punkte. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg könnten die Roten Teufel in der Tabelle weiter nach oben klettern.
In der vergangenen Woche spielte der FCK 0:0 bei Arminia Bielefeld.
News über den 1. FC Magdeburg
Der 1. FC Magdeburg hat zwar die rote Laterne abgeben können, befindet sich aber weiterhin im Abstiegskampf. In den letzten drei Partien blieb das Team ungeschlagen, zwei Spiele wurden sogar gewonnen. Damit liegt der FCM nach 16 Spielen mit 14 Punkten auf Rang 16, nur einen Punkt hinter dem rettenden 15. Platz.
In der vergangenen Woche trennten sich die Magdeburger 3:3 gegen Holstein Kiel, obwohl sie bis zur Nachspielzeit geführt hatten.