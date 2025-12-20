RTL oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. 1. FC Magdeburg heute im Live Stream und live im Free TV?

Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Deutschland 2 Bundesliga
team-logoKaiserslautern
Fritz Walter Stadion
team-logoMagdeburg
Dennis Klose

In der 2. Liga empfängt der 1. FC Kaiserslautern heute den 1. FC Magdeburg. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Samstag, den 20. Dezember, empfängt der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga am 17. Spieltag den 1. FC Magdeburg. Anstoß ist um 13 Uhr. Das Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern dient als Schauplatz der Begegnung.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Ihr könnt das Spiel heute live bei Sky sehen!

Der Pay-TV-Anbieter zeigt das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 HD und startet mit den Vorberichten um 12.30 Uhr. Jürgen Schmitz begleitet das Spiel für Euch am Mikrofon.

Fans der Konferenz sehen die Partie zudem auf Sky Sport Bundesliga 2 HD, Sky Sport Bundesliga 7 HD und Sky Sport Top Events. Dabei führt Euch Hartmut von Kameke durch den Fußball-Mittag.

Im Livestream könnt Ihr bei SkyGo oder WOW einschalten.

Um die Bundesliga bei Sky sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo vonnöten.

Anstoßzeit Kaiserslautern gegen Magdeburg

News über den 1. FC Kaiserslautern

Der 1. FC Kaiserslautern belegt nach 16 Spielen mit 27 Punkten aktuell den siebten Rang. Bis zum Relegationsplatz fehlen nur fünf Punkte. Mit einem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg könnten die Roten Teufel in der Tabelle weiter nach oben klettern.

In der vergangenen Woche spielte der FCK 0:0 bei Arminia Bielefeld.

News über den 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg hat zwar die rote Laterne abgeben können, befindet sich aber weiterhin im Abstiegskampf. In den letzten drei Partien blieb das Team ungeschlagen, zwei Spiele wurden sogar gewonnen. Damit liegt der FCM nach 16 Spielen mit 14 Punkten auf Rang 16, nur einen Punkt hinter dem rettenden 15. Platz.

In der vergangenen Woche trennten sich die Magdeburger 3:3 gegen Holstein Kiel, obwohl sie bis zur Nachspielzeit geführt hatten.

Kaiserslautern vs. Magdeburg: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

