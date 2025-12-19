Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
RTL oder nur bei Sky? Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld heute im Live Stream und live im TV sehen

In der 2. Bundesliga stehen sich heute der Hertha BSC Berlin und Arminia Bielefeld gegenüber. Doch wo könnt Ihr die Partie im TV und Stream live sehen - bei RTL oder nur bei Sky? GOAL verrät es Euch.

Der 17. Spieltag der 2. Bundesliga steht an und wird unter anderem im Berliner Olympiastadion eröffnet: Am heutigen Freitag, den 19. Dezember, duellieren sich der Hertha BSC und Arminia Bielefeld. Die Kugel wird ab 18.30 Uhr rollen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Hertha BSC Berlin gegen Arminia Bielefeld.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Fans: Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL zu sehen sein. Sky überträgt die Zweitliga-Partie ab 18 Uhr live und exklusiv.

Im Pay-TV seid Ihr via Sky Sport Bundesliga 3 im Einzelspiel und mit Sky Sport Bundesliga 2 oder Sky Sport Top Event in der Konferenz live dabei. Marcus Lindemann kommentiert die Begegnung, moderiert wird die Konferenz von Thomas Wagner. Im kostenpflichtigen Livestream sind Sky Go und WOW Eure Optionen. Über OneFootball kann der Stream außerdem einmalig gegen eine Gebühr freigeschaltet werden.

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Leitl

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Kniat

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über Hertha BSC

Der 16-Jährige Kennet Eichhorn ist mit 20 Mio. Euro Marktwerkt zum teuersten Zweitliga-Spieler der Geschichte aufgestiegen, was einmal mehr unterstreicht, wie begehrt der Berliner Shootingstar und seine Qualitäten zu sein scheinen. Weil der Sprung an die Spitze mit fünf Gegentoren und nur einem Punkt aus zwei Spielen verpasst wurde, möchte Coach Stefan Leitl gegen den Aufsteiger aus Bielefeld für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen. Für dieses Zeil muss er allerdings auf Maurice Krattenmacher verzichten. Die Bayern-Leihgabe fällt mit einer Sprunggelenkverletzung aus.Weiter fehlen werden auch Leon Jensen (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) und Verteidiger John Anthony Brooks (Sprunggelenkprobleme).Bei Dawid Kownacki gab es nach einer Blessur aus dem Training Entwarnung.

News über Arminia Bielefeld

Das Team war unter der Woche traditionell im Kinderzentrum Bethel zu Besuch und bereitete sich danach intensiv auf den Gegner vor. Die Arminia um Coach Mitch Kniat wartet seit vier Partien auf einen Sieg. Leon Schneider ist zurück. Julian Kania hatte Magen-Darm, könnte deshalb noch unsicher sein, Joel Grodowski (Fieber)und Benjamin Boakye (Sprunggelenk) werden sicher ausfallen. Etwa 4.200 Anhänger unterstützen die Mannschaft in Berlin.

1. FC Union Berlin v DSC Arminia Bielefeld - DFB Cup: Round TwoGetty Images

Form

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

Nützliche Links

