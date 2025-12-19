Der 17. Spieltag der 2. Bundesliga steht an und wird unter anderem im Berliner Olympiastadion eröffnet: Am heutigen Freitag, den 19. Dezember, duellieren sich der Hertha BSC und Arminia Bielefeld. Die Kugel wird ab 18.30 Uhr rollen. Lesen Sie hier die Spielvorschau Hertha BSC Berlin gegen Arminia Bielefeld.

RTL oder nur bei Sky? Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld heute im Live Stream und live im TV sehen

Schlechte Nachrichten für alle Free-TV-Fans: Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL zu sehen sein. Sky überträgt die Zweitliga-Partie ab 18 Uhr live und exklusiv.

Im Pay-TV seid Ihr via Sky Sport Bundesliga 3 im Einzelspiel und mit Sky Sport Bundesliga 2 oder Sky Sport Top Event in der Konferenz live dabei. Marcus Lindemann kommentiert die Begegnung, moderiert wird die Konferenz von Thomas Wagner. Im kostenpflichtigen Livestream sind Sky Go und WOW Eure Optionen. Über OneFootball kann der Stream außerdem einmalig gegen eine Gebühr freigeschaltet werden.

Anstoßzeit Hertha BSC gegen Arminia Bielefeld

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Aufstellungen

Hertha Berlin vs Arminia Bielefeld Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer S. Leitl Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Kniat

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Der 16-Jährige Kennet Eichhorn ist mit 20 Mio. Euro Marktwerkt zum teuersten Zweitliga-Spieler der Geschichte aufgestiegen, was einmal mehr unterstreicht, wie begehrt der Berliner Shootingstar und seine Qualitäten zu sein scheinen. Weil der Sprung an die Spitze mit fünf Gegentoren und nur einem Punkt aus zwei Spielen verpasst wurde, möchte Coach Stefan Leitl gegen den Aufsteiger aus Bielefeld für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen. Für dieses Zeil muss er allerdings auf Maurice Krattenmacher verzichten. Die Bayern-Leihgabe fällt mit einer Sprunggelenkverletzung aus. Weiter fehlen werden auch Leon Jensen (Muskelfaserriss im Adduktorenbereich) und Verteidiger John Anthony Brooks (Sprunggelenkprobleme). Bei Dawid Kownacki gab es nach einer Blessur aus dem Training Entwarnung.

Das Team war unter der Woche traditionell im Kinderzentrum Bethel zu Besuch und bereitete sich danach intensiv auf den Gegner vor. Die Arminia um Coach Mitch Kniat wartet seit vier Partien auf einen Sieg. Leon Schneider ist zurück. Julian Kania hatte Magen-Darm, könnte deshalb noch unsicher sein, Joel Grodowski (Fieber)und Benjamin Boakye (Sprunggelenk) werden sicher ausfallen. Etwa 4.200 Anhänger unterstützen die Mannschaft in Berlin.

Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld: Die Tabellen

