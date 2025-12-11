Am heutigen Donnerstagabend, den 11. Dezember, empfängt der SC Freiburg im heimischen Europa-Park-Stadion RB Salzburg aus Österreich. Anstoß ist um 21 Uhr. Elchin Masiyev aus Aserbaidschan wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

RTL oder NITRO? Wo läuft SC Freiburg vs. RB Salzburg heute live im Free TV und Stream?

Das deutsch-österreichische Top-Spiel der Europa League könnt Ihr auf zwei Wegen live verfolgen. Im Free-TV zeigt RTL die Partie zwischen Freiburg und Salzburg, gleichzeitig wird das Duell auch im Livestream bei RTL+ übertragen. Für den Zugriff auf den Stream ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Beim RTL kommentiert Marco Hagemann gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus.

In Österreich wird die Begegnung zudem von Canal+ live ausgestrahlt.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Salzburg

SC Freiburg vs Salzburg: Aufstellungen

SC Freiburg vs Salzburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer J. Schuster Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Letsch

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über SC Freiburg

Am vergangenen Wochenende musste der SC Freiburg in der Bundesliga eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim hinnehmen. Manzambi hatte die Freiburger zwischenzeitlich in Führung gebracht. In der Europa League spielte das Team von Julian Schuster zuletzt 0:0 gegen Viktoria Pilsen.

In der Europa League sind die Breisgauer noch ungeschlagen und stehen mit elf Punkten auf dem fünften Platz.

News über Salzburg

Die Gäste aus Österreich reisen mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz nach Deutschland. Ratkov und Baidoo erzielten die Treffer für RB Salzburg.

In der Europa League setzte es zuletzt allerdings eine deutliche 4:1-Niederlage gegen den FC Bologna. Mit nur drei Punkten steht das Team von Trainer Thomas Letsch derzeit auf dem 29. Platz. Um im Wettbewerb zu bleiben, benötigen die Salzburger dringend Punkte.

Form

Bilanz direkte Duelle

SC Freiburg vs Salzburg: Die Tabellen

