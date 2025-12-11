Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Europa League
team-logoSC Freiburg
Europa-Park Stadion
team-logoSalzburg
Dennis Klose

RTL oder NITRO? Wo läuft SC Freiburg vs. RB Salzburg heute live im Free TV und Stream?

In Europa League treffen am 6. Spieltag der SC Freiburg und RB Salzburg aufeinander. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Am heutigen Donnerstagabend, den 11. Dezember, empfängt der SC Freiburg im heimischen Europa-Park-Stadion RB Salzburg aus Österreich. Anstoß ist um 21 Uhr. Elchin Masiyev aus Aserbaidschan wird die Partie als Schiedsrichter leiten.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Das deutsch-österreichische Top-Spiel der Europa League könnt Ihr auf zwei Wegen live verfolgen. Im Free-TV zeigt RTL die Partie zwischen Freiburg und Salzburg, gleichzeitig wird das Duell auch im Livestream bei RTL+ übertragen. Für den Zugriff auf den Stream ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo erforderlich. Beim RTL kommentiert Marco Hagemann gemeinsam mit Experte Lothar Matthäus.

In Österreich wird die Begegnung zudem von Canal+ live ausgestrahlt.

Anstoßzeit SC Freiburg gegen Salzburg

crest
Europa League - Europa League
Europa-Park Stadion

SC Freiburg vs Salzburg: Aufstellungen

SC Freiburg vs Salzburg Voraussichtliche Aufstellungen

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • J. Schuster

Wahrscheinliche Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Letsch

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

News über SC Freiburg

Am vergangenen Wochenende musste der SC Freiburg in der Bundesliga eine 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Heidenheim hinnehmen. Manzambi hatte die Freiburger zwischenzeitlich in Führung gebracht. In der Europa League spielte das Team von Julian Schuster zuletzt 0:0 gegen Viktoria Pilsen.

Europa League
SC Freiburg crest
SC Freiburg
SCF
Salzburg crest
Salzburg
SAL

In der Europa League sind die Breisgauer noch ungeschlagen und stehen mit elf Punkten auf dem fünften Platz.

News über Salzburg

Die Gäste aus Österreich reisen mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz nach Deutschland. Ratkov und Baidoo erzielten die Treffer für RB Salzburg.

In der Europa League setzte es zuletzt allerdings eine deutliche 4:1-Niederlage gegen den FC Bologna. Mit nur drei Punkten steht das Team von Trainer Thomas Letsch derzeit auf dem 29. Platz. Um im Wettbewerb zu bleiben, benötigen die Salzburger dringend Punkte.

Form

SCF
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
2/5

SAL
-Form

Tor erzielt (kassiert)
7/9
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bilanz direkte Duelle

SC Freiburg vs Salzburg: Die Tabellen

