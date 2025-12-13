Am heutigen Samstagabend, 13. Dezember, kommt es in der 2. Bundesliga zum Topspiel zwischen Hannover 96 und dem VfL Bochum. Gespielt wird in Hannover in der Heinz von Heiden Arena, der Anstoß erfolgt um 20.30 Uhr.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt Hannover 96 vs. VfL Bochum heute live im Free TV und Live Stream?

Gute Nachrichten für alle Fans der 2. Bundesliga: Das Topspiel heute Abend wird live im Free-TV von NITRO ausgestrahlt. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung, Moderatorin Anna Kraft führt das Programm. Sie und Kommentator Robby Hunke werden vom Experten Felix Kroos unterstütz. Als Reporter am Spielfeldrand ist Thomas Wagner im Einsatz.

Auf RTL+ gibt es die Übertragung auch als Livestream zu sehen, jedoch müsst Ihr hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der 2. Bundesliga hat aber Sky inne, darum läuft auch hier die heutige Partie. Das Spiel wird im Pay-TV auf Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 ausgestrahlt. Die Vorberichte gibt es aber nur bei Sky Sport Bundesliga 2 zu sehen. Oliver Seidler kommentiert die Begegnung.

Die kostenpflichtigen Livestreams findet Ihr in der App SkyGo und auf WOW.

News über Hannover 96

Hannover befindet sich in der 2. Bundesliga mitten im Aufstiegsrennen. Die Niedersachsen haben nach 15 Spieltagen 28 Punkte auf dem Konto, nur zwei Zähler weniger als Elversberg auf Rang zwei.

Die große Stärke der 96er ist die Offensive um Stürmer Benjamin Källman. Der Finne hat neun der 29 Saisontore (Bestwert der Liga mit Elversberg) erzielt und steht in der Torschützenliste auf dem dritten Platz.

Im letzten Spiel gegen Preußen Münster gab die Mannschaft von Trainer Christian Titz aber eine 2-Tore-Führung her. Källman und Daisuke Yokota hatten Hannover in Führung gebracht, doch in der ersten und sechsten Minute der Nachspielzeit fing man sich noch zwei Gegentore ein.

News über VfL Bochum

Die Bochumer haben sich nach einen Katastrophenstart wieder gefangen. 19 Punkte stehen auf dem Konto der Mannschaft von Trainer Uwe Rösler, damit belegt der VfL den neunten Platz in der 2. Bundesliga.

Rösler übernahm Anfang Oktober das Traineramt von Interimstrainer Daniel Siebers, welcher Dieter Hecking beerbt hatte. Damals stand Bochum mit nur drei Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Unter seiner Führung konnte der Klub aber 16 Punkte aus sieben Spielen holen.

Letzten Samstag traf Bochum auf Aufsteiger und Pokalfinalist Arminia Bielefeld. Der VfL konnte sich zuhause mit 1:0 durchsetzen, Philipp Hofmann erzielte das einzige Tor des Spiels in der 70. Minute.

