Mainz 05 trifft am heutigen Donnerstag, den 6. November, in der Conference League auf AC Florenz. Das Europapokalduell am 3. Spieltag beginnt um 18.45 Uhr in der Mewa Arena in Mainz.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder NITRO? Wer zeigt / überträgt FSV Mainz 05 vs. AC Florenz heute live im Free TV und Stream?

Das Duell zwischen Mainz 05 und AC Florenz könnt Ihr heute exklusiv auf RTL+ im Livestream erleben. Der Streamingsender startet mit den Vorberichten zum Spiel um 18.25 Uhr. Auf RTL+ seht Ihr die Begegnung am Abend alternativ in der Konferenz.

Nur mit einem kostenpflichtigen RTL+-Abonnement könnt Ihr die Partie zwischen Mainz 05 und AC Florenz heute live verfolgen.

Mainz 05 konnte seine beiden bisherigen Partien in der Conference League gewinnen. Mit jeweils 1:0 setzten sich die Mainzer im Europapokal gegen Nikosia und Zrinjski Mostar durch. In der Ligaphase der Conference League gehören die Mainzer damit derzeit zur Spitzengruppe.

In der Bundesliga konnte Mainz 05 zuletzt allerdings keinen Sieg einfahren. Vor heimischem Publikum kam das Team von Bo Henriksen nicht über ein 1:1 hinaus.

News über AC Florenz

Die Fiorentina hat sich in dieser Europapokalsaison bislang stark präsentiert - aktuell führt Florenz die Conference League nach zwei Spieltagen an. Die Italiener konnten bislang Siege gegen Sigma Olmütz (2:0) und Rapid Wien (3:0) einfahren mussten damit in der Conference League bislang noch keinen Gegentreffer hinnehmen.

Am vergangenen Wochenende verpatzte AC Florenz allerdings die Generalprobe für das heutige Spiel. Gegen US Lecce verlor die Fiorentina in der Serie A mit 0:1.

Mainz 05 vs. AC Florenz: Die Tabellen

