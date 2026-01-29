Am heutigen Donnerstag (29. Januar) heißt es ab 21 Uhr VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern. Die Partie des letzten Spieltags der Ligaphase 2025/26 steigt in der MHPArena von Stuttgart. Lesen Sie hier die Spielvorschau VfB Stuttgart gegen Young Boys.

GOALverrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder NITRO für VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern: Wer zeigt / überträgt die Europa League heute live im Free TV und Live Stream?

Im TV wird die Partie VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern ab 20.15 Uhr auf NITRO gezeigt und das frei empfangbar und kostenlos.

Auf RTL+ könnt Ihr kostenpflichtig nicht nur das Einzelspiel im Livestream erleben, sondern seid auch in der Konferenz oder im speziellen Eventstream (ab 20.10 Uhr) mit dem Dschungelcamp, Kommentator Robby Hunke und dem ehemaligen Fußballprofi Thorsten Legat live mit dabei.

Anstoßzeit VfB Stuttgart gegen Young Boys Bern

VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs Young Boys Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer S. Hoeness Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer G. Seoane

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart wird alles daran setzen, sich nach dem enttäuschenden 0:2 gegen die AS Rom noch einen direkten Achtelfinalplatz zu schnappen, muss allerdings auf Schützenhilfe hoffen. Ramon Hendriks und der Schweizer Luca Jaquez werden wieder im Aufgebot stehen. Für Dan-Axel Zagadou, Tiago Tomas und Lazar Jovanovic kommt ein Einsatz noch zu früh.

News über Young Boys Bern

Die Young Boys Bern werden dagegen versuchen, ihre aktuelle Position in den Playoff-Rängen mit allen Mitteln zu verteidigen. Nach dem 1:4 im Derby gegen den FC Thun muss der Schweizer Klub den Blick schnell wieder nach vorne richten. Ein Mutmacher: Gegen den Tabellenführer der Europa League - Olympique Lyon - stand es am letzten Spieltag am Ende nur 0:1. Rechtsverteidiger Ryan Andrews zog sich gegen Thun einen Kreuzbandriss zu. Darüber hinaus fallen Facinet Conte, Jaouen Hadjam und Ebrima Colley voraussichtlich aus.

Form

Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. Young Boys: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

