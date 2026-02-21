Der heutige Samstag (21. Februar) hält das Duell FC Schalke 04 vs. 1. FC Magdeburg für uns bereit. Der Anpfiff in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen ist für 20.30 Uhr angesetzt.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder NITRO für FC Schalke (S04) vs. 1. FC Magdeburg heute live im Free TV: Wer zeigt / überträgt das Topspiel der 2. Bundesliga im Fernsehen und im Live Stream?

Anlaufstelle Nummer eins für die 2. Bundesliga ist wie gewohnt Sky - beim Bezahlsender werden nämlich alle Partien der Saison gezeigt. Um 20 Uhr starten auf Sky Sport Bundesliga 2 die Vorberichte, Hannes Herrmann wird kommentieren. Wenn Ihr lieber im Stream dabei seid, könnt Ihr über WOW und SkyGo einschalten.

Für das Spitzenspiel habt Ihr aber noch eine weitere Option: RTL wird das Spektakel live übertragen, im TV kostenfrei, im Stream via RTL+ mit einem Abo. Hier geht es um 20.15 Uhr, Moderatorin Laura Wontorra, Experte Felix Kroos und Kommentator Marco Hagemann werden am Start sein.

Zu guter Letzt gibt es auch noch OneFootball. Dort werden die Sky-Übertragungen dank einer Sublizenz gegen eine einmalige Gebühr angeboten.

Schalke 04 vs. Magdeburg: Aufstellungen

Schalke 04 vs Magdeburg Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer P. Sander

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Es ist ein Aufeinandertreffen zweier Vereine mit komplett unterschiedlichen Saisonverläufen. Schalke hat vor Beginn des Spieltags die Tabellenführung inne, der FCM hingegen kämpft im Keller gegen den Abstieg.

Aber: In den vergangenen Wochen ging es bei den Knappen ein wenig auf und ab, von den jüngsten fünf Partien konnten sie nur eine gewinnen (drei Remis, eine Niederlage). Auch Magdeburg hatte ein paar schwierige Wochen (drei der vergangenen vier Spiele verloren), davor hab es aber einige Siege in Folge.

Das Hinspiel in Magdeburg gewannen die Schalker mit 2:0.

Schalke 04 vs. Magdeburg: Die Tabellen

