GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
RTL oder NITRO für FC Schalke heute? Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. S04 live im Free TV und Live Stream?
Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison vollumfänglich bei Sky live übertragen - heute auch das Abendspiel zwischen der SpVgg Greuher Fürth und Schalke 04. Um 20 Uhr beginnt auf Sky Sport Bundesliga 2 die Vorberichterstattung. Hannes Herrmann ist der Kommentator des Spiels. Ab 20.25 Uhr läuft Fürth vs. Schalke 04 auch auf Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Im Stream seid Ihr über WOW und SkyGo live dabei - allerdings ist beides wie auch die Sky-Übertragung im Pay-TV mit Kosten verbunden.
Es gibt aber auch eine kostenlose Option: RTL überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr im Free-TV und im Stream via RTL+ mit einem Abo. Als Kommentator bei der RTL-Übertragung ist Marco Hagemann im Einsatz.
Zu guter Letzt gibt es auch noch OneFootball. Dort wird die Sky-Übertragung gegen eine einmalige Gebühr von 4,99 Euro angeboten.
Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Schalke 04
Greuther Fürth vs. Schalke 04: Aufstellungen
News über Greuther Fürth
Das Kleeblatt schöpft durch einen Sieg am letzten Spieltag gegen Arminia Bielefeld wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Es ist zwar weiterhin Letzter, verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz und den sicheren Platz 15 aber auf einen Zähler. Gegen Schalke 04 steht die SpVgg vor einer hohen Hürde, auch da sie daheim erst zwölf Punkte aus elf Partien holte.
Getty Images
News über Schalke 04
Der FC Schalke 04 hat zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach vier Spielen ohne Sieg gewann S04 seine beiden letzten Spiele. Am letzten Spieltag gelang ein 5:3 gegen den 1. FC Magdeburg. Großen Anteil am neuen Aufschwung hat Winterneuzugang Edin Dzeko. Weitere Patzer darf sich Schalke 04 aber nicht leisten, die Konkurrenten warten nur darauf. Vor diesem Spieltag führte Königsblau (46 Punkte) die Tabelle knapp vor Darmstadt 98 (45) und der SV Elversberg (44) an.