Am heutigen Samstag (28. Februar) bestreiten die SpVgg Greuther Fürth und Tabellenführer FC Schalke 04 das Topspiel der 2. Bundesliga. Der Anpfiff im Sportpark Ronhof erfolgt um 20.30 Uhr.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

RTL oder NITRO für FC Schalke heute? Wer zeigt / überträgt Greuther Fürth vs. S04 live im Free TV und Live Stream?

Die 2. Bundesliga wird in dieser Saison vollumfänglich bei Sky live übertragen - heute auch das Abendspiel zwischen der SpVgg Greuher Fürth und Schalke 04. Um 20 Uhr beginnt auf Sky Sport Bundesliga 2 die Vorberichterstattung. Hannes Herrmann ist der Kommentator des Spiels. Ab 20.25 Uhr läuft Fürth vs. Schalke 04 auch auf Sky Sport Top Event und Sky Sport UHD. Im Stream seid Ihr über WOW und SkyGo live dabei - allerdings ist beides wie auch die Sky-Übertragung im Pay-TV mit Kosten verbunden.

Es gibt aber auch eine kostenlose Option: RTL überträgt das Spiel ab 20.15 Uhr im Free-TV und im Stream via RTL+ mit einem Abo. Als Kommentator bei der RTL-Übertragung ist Marco Hagemann im Einsatz.

Zu guter Letzt gibt es auch noch OneFootball. Dort wird die Sky-Übertragung gegen eine einmalige Gebühr von 4,99 Euro angeboten.

Anstoßzeit Greuther Fürth gegen Schalke 04

Deutschland 2 Bundesliga - 2. Bundesliga Sportpark Ronhof Thomas Sommer

Greuther Fürth vs. Schalke 04: Aufstellungen

Greuther Fürth vs Schalke 04 Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer H. Vogel Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Muslic

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Greuther Fürth

Das Kleeblatt schöpft durch einen Sieg am letzten Spieltag gegen Arminia Bielefeld wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Es ist zwar weiterhin Letzter, verkürzte den Rückstand auf den Relegationsplatz und den sicheren Platz 15 aber auf einen Zähler. Gegen Schalke 04 steht die SpVgg vor einer hohen Hürde, auch da sie daheim erst zwölf Punkte aus elf Partien holte.

Getty Images

News über Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach vier Spielen ohne Sieg gewann S04 seine beiden letzten Spiele. Am letzten Spieltag gelang ein 5:3 gegen den 1. FC Magdeburg. Großen Anteil am neuen Aufschwung hat Winterneuzugang Edin Dzeko. Weitere Patzer darf sich Schalke 04 aber nicht leisten, die Konkurrenten warten nur darauf. Vor diesem Spieltag führte Königsblau (46 Punkte) die Tabelle knapp vor Darmstadt 98 (45) und der SV Elversberg (44) an.

Form

Bilanz direkte Duelle

Greuther Fürth vs. Schalke 04: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Nützliche Links