Am heutigen Samstagabend (7. Februar) kommt es am 21. Spieltag der 2. Bundesliga zum Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und dem 1. FC Kaiserslautern. Das Merck-Stadion am Böllenfalltor in Darmstadt dient dafür als Schauplatz der Begegnung. Los geht es um 20.30 Uhr.
GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.
RTL oder NITRO für 2. Bundesliga heute: Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) bei SV Darmstadt 98 live im Free TV und Live Stream?
Das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend wird von der RTL-Gruppe übertragen. Da heute allerdings das Dschungelcamp-Finale ansteht wir die Partie nicht direkt beim RTL, sondern im Free-TV bei NITRO übertragen. Der Livestream wird beim hauseigenen Streamingdienst RTL+ übertragen. Hierfür benötigt Ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abo.
Darüber hinaus zeigt Sky alle Spiele der 2. Bundesliga live. Auf Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Sport Top Event kommentiert Christian Straßburger. Im Livestream habt Ihr die Optionen via SkyGo und WOW. Um die 2. Bundesliga bei Sky sehen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abo mit dem Bundesliga-Paket vonnöten.
Anstoßzeit Darmstadt gegen Kaiserslautern
Darmstadt vs. Kaiserslautern: Aufstellungen
News über Darmstadt
Der SV Darmstadt 98 muss weiterhin auf Bader (Meniskus), Bialek (Sprunggelenk) und Corredor (Hüftprobleme) verzichten. Ansonsten kann Florian Kohfeldt aus dem Vollen schöpfen. Die Lilien rangieren aktuell auf dem Relegationsplatz, einen Zähler hinter dem Tabellenführer FC Schalke 04.
News über Kaiserslautern
Der 1. FC Kaiserslautern hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Ivan Prtajin reagiert und Mergim Berisha von der TSG Hoffenheim verpflichtet. Der Stürmer kommt ablösefrei von den Kraichgauern. Kunze und Ritter wären bei einer weiteren Gelben Karte für ein Spiel gesperrt.