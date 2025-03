Eintracht Frankfurt empfängt am Donnerstag in der Europa League Ajax Amsterdam. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In der Europa League stehen die Rückspiele des Achtelfinales auf dem Programm. Dabei bekommt es Eintracht Frankfurt am Donnerstag (13. März) mit Ajax Amsterdam zu tun. Der Anpfiff in der Mainmetropole ertönt um 18.45 Uhr.

Zudem fungiert der Deutsche Bank Park als Schauplatz des Duells zwischen den Adlern und dem niederländischen Rekordmeister. Vor einer Woche feierte Eintracht Frankfurt im Hinspiel bei Ajax Amsterdam ein 2:1.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Eintracht Frankfurt – Ajax Amsterdam Wettbewerb Europa League, Achtelfinale, Rückspiele Datum Donnerstag, 13. März 2025 Uhrzeit 18.45 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

RTL+, NITRO oder RTL? Wo wird Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam heute live im Free TV und im Live Stream gezeigt / übertragen?

Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Eintracht Frankfurt-News

Eintracht Frankfurt geht nach dem 2:1 mit einem Ein-Tore-Vorsprung in die Partie gegen Ajax Amsterdam.

Die Mannschaft von Dino Toppmöller hatte in der Ligaphase 16 Punkte geholt und als Fünfter das direkte Achtelfinal-Ticket gelöst.

Hierbei haben die Adlerträger ihr jüngstes Heimspiel gegen Ferencvaros mit 2:0 gewonnen.

Die Aufstellung von Eintracht Frankfurt:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Ajax Amsterdam-News

Ajax Amsterdam hatte in der Ligaphase vier Siege, eine Punktteilung und drei Niederlagen verzeichnet.

Am letzten Spieltag hatte sich die Elf von Francesco Farioli zuhause gegen Galatasaray mit 2:1 durchgesetzt.

Im Playoff zur K.-o.-Phase hatten die Gottessöhne gegen die Union Saint-Gilloise einen 2:0-Auswärtserfolg und ein 1:2 verzeichnet.

Die Aufstellung von Ajax Amsterdam

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Eintracht Frankfurt gegen Ajax Amsterdam live im TV und LIVE STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 2 Siege Eintracht Frankfurt 1 Siege Ajax Amsterdam 1 Unentschieden 0 Letztes Duell Ajax Amsterdam vs. Eintracht Frankfurt 1:2 (Europa League, 6. März 2025)

Eintracht Frankfurt vs. Ajax Amsterdam live anschauen: Nützliche Links