RTL, NITRO oder Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hertha BSC heute live im Free TV und Live Stream?

Deutschland 2 Bundesliga
team-logoKaiserslautern
Fritz Walter Stadion
team-logoHertha Berlin
Marko Brkic

In der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC. Wo die Partie läuft, erfahrt Ihr hier.

Im Rahmen des 12. Spieltags der 2. Bundesliga stehen sich am heutigen Samstag, den 8. November, der 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC gegenüber. Ab 20.30 Uhr rollt beim Topspiel der Woche im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern der Ball.

Wo die Partie läuft, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Nicht nur Sky zeigt wie gewohnt alle Zweitliga-Spiele, darunter auch das Duell zwischen Kaiserslautern und Hertha BSC - auch RTL überträgt die Partie im frei empfangbaren Fernsehen.

Beim Pay-TV-Sender Sky läuft die Partie auf Sky Sport Bundesliga 2, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event, kommentiert von Klaus Veltman. Wer das Spiel lieber im Stream verfolgen möchte, kann auf SkyGo oder den Streamingdienst WOW zurückgreifen.

Der frei empfangbare Sender RTL überträgt das Duell ebenfalls im Fernsehen und bietet zusätzlich die kostenpflichtige Variante über RTL+ an, begleitet von der Moderatorin Anna Kraft, dem Kommentator Marco Hagemann und den beiden Experten Felix Kroos und Thomas Wagner.

Kaiserslautern vs. Hertha BSC: Aufstellungen

Kaiserslautern vs Hertha Berlin Aufstellungen

KaiserslauternHome team crest

3-5-2

Aufstellung

4-2-3-1

Home team crestBSC
1
J. Krahl
4
M. Gyamfi
37
L. Robinson
31
L. Sirch
6
F. Kunze
22
M. Haas
8
S. Sahin
15
Naatan Skyttä
26
P. Joly
9
I. Prtajin
19
D. Hanslik
1
T. Ernst
33
M. Karbownik
31
M. Dardai
27
N. Kolbe
37
T. Leistner
23
K. Eichhorn
10
Michaël Cuisance
30
P. Seguin
22
M. Winkler
11
F. Reese
18
L. Schuler

4-2-3-1

BSCAway team crest

FCK
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • T. Lieberknecht

BSC
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • S. Leitl

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Verletzungen und Sperren

  • Keine Spieler-Ausfälle

Die Roten Teufel sind seit vier Spielen ungeschlagen, mussten jedoch durch zwei Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) und Fortuna Düsseldorf (1:1) leichte Bodenverluste im Kampf um die Tabellenführung hinnehmen.

RTL, NITRO oder Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hertha BSC heute live im Free TV und Live Stream? News über Hertha BSC

Die Herthaner haben sich vom schwachen Saisonstart erholt und konnten vier der letzten fünf Ligaspiele für sich entscheiden. Außerdem setzte sich das Team von Stefan Leitl in der zweiten Runde des DFB-Pokals souverän mit 3:0 gegen die SV Elversberg durch.

Form

FCK
-Form

Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

BSC
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

Bilanz direkte Duelle

FCK

Letzte 5 Spiele

BSC

2

Siege

0

Unentschieden

3

Siege

9

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
4/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Kaiserslautern vs. Hertha BSC: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

RTL, NITRO oder Sky? Wer zeigt / überträgt 1. FC Kaiserslautern (FCK) vs. Hertha BSC heute live im Free TV und Live Stream? Nützliche Links

