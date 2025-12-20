Am heutigen Samstagabend, 20. Dezember, kommt es in der 2. Bundesliga zum Topspiel zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden. Das Duell zwischen Auf- und Absteiger wird um 20.30 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen.

RTL, NITRO oder nur bei Sky? Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden bei Holstein Kiel heute live im Free TV und im Live Stream?

Die Partie zwischen Holstein Kiel und Dynamo Dresden wird heute live im Free-TV bei NITRO ausgestrahlt. Der Sender der RTL-Gruppe beginnt schon um 20.15 Uhr mit der Übertragung der Vorberichte, moderiert von Anna Kraft und Experte Felix Kross. Jonas Gerdes ist als Field-Reporter im Einsatz und Marco Hagemann kommentiert das Spielgeschehen. Den kostenpflichtigen Livestream gibt es auf RTL+.

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden außerdem bei Sky übertragen. Dort beginnt die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 2 schon um 20 Uhr mit den Vorberichten. Das Spiel selbst wird auch auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Top Event ausgestrahlt und von Martin Groß kommentiert. Den Livestream für Sky-Kunden gibt es in der App SkyGO und bei WOW.

Anstoßzeit Holstein Kiel gegen Dynamo Dresden

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: Aufstellungen

Holstein Kiel vs Dynamo Dresden Voraussichtliche Aufstellungen Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer M. Rapp Wahrscheinliche Aufstellung Ersatzspieler Trainer T. Stamm

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Nach 16 absolvierten Partien stehen erst 17 Punkte auf dem Konto von Holstein Kiel. Das ergibt gerade einmal den 13. Platz in der Tabelle. Der Vorsprung auf Rang 16 beträgt nur drei Zähler.

Der Bundesligaabsteiger wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg. Die letzten beiden Spiele endeten unentschieden, letzten Samstag holte die Mannschaft von Marcel Rapp gegen Magdeburg einen Punkt dank dem Ausgleich von Steven Skrzybski in der 92. Minute.

Die Dresdener, Aufsteiger aus der 3. Liga, könnten bald wieder den gang nach unten antreten müssen. Mit nur 13 Zähler liegt Dynamo auf dem 18. und letzten Platz der 2. Bundesliga. Doch das rettende Ufer ist nur zwei Pünktchen entfernt.

Ein kurzes Hoch mit zwei Siegen in Serie fand aber jäh wieder ein Ende. Die letzten beiden Spiele wurden mit 1:3 bei Kaiserslautern und 2:3 zuhause gegen Eintracht Braunschweig verloren.

Form

Bilanz direkte Duelle

Holstein Kiel vs. Dynamo Dresden: Die Tabellen

