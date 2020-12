Roter Stern Belgrad gegen 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

empfängt in der . Die Partie wird um 18.55 Uhr in Belgrad angepfiffen.

Hoffenheim hat sich mit vier Siegen aus vier Spielen bereits für die Zwischenrunde qualifiziert, der Gegner aus Belgrad ist mit neun Punkten aktuell Zweiter. Das Hinspiel konnte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit 2:0 gewinnen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Roter Stern Belgrad gegen 1899 Hoffenheim heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Alle Fans von Hoffenheim und Belgrad dürfen sich freuen, denn das Spiel wird auf jeden Fall in und Österreich übertragen! Der Streamingdienst DAZN zeigt jede Partie live, entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz. Zusätzlich dazu wird RTL-Nitro pro Spieltag ein Spiel mit deutscher Beteiligung im kostenlosen LIVE-STREAM übertragen.

"Benjamin Hübner and Pavel Kaderabek will probably remain unavailable for the rest of the year. Both have niggly injuries so we need to reintroduce them slowly and cautiously." Sebastian Hoeneß



