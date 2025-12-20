Rot Weiss Essen trifft am heutigen Samstag, 20. Dezember, auf den SSV Ulm 1846. Die Partie am 19. Spieltag der 3. Liga findet um 14 Uhr statt. Als Austragungsort dient das Stadion an der Hafenstraße in Essen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Rot Weiss Essen vs. SSV Ulm heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga im Free TV und Live Stream?

Alle Spiele der 3. Liga werden live bei MagentaSport ausgestrahlt und so natürlich auch die heutige Partie zwischen Essen und Ulm. Hier könnt Ihr Euch die Konferenz mit allen fünf Drittligaspielen am Samstagnachmittag anschauen. Die Sendung mit Moderator Alexander Klich und Experte Sascha Hildmann beginnt schon um 13.30 Uhr. Die Übertragung des Einzelspiels startet um 13.45 Uhr, Julian Engelhard ist als Kommentator im Einsatz.

Im Rahmen der Sendung Sport im Westen könnt Ihr die Partie zwischen RW Essen und dem SSV Ulm auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern SWR und WDR verfolgen. Hier beginnt die Übertragung kurz vor Anpfiff. In der Mediathek der ARD findet Ihr auch den kostenlosen Livestream.

Außerdem könnt Ihr bei OneFootballTV den Livestream von MagentaSport verfolgen. Dafür müsst Ihr einmalig 4,99 Euro zahlen.

Anstoßzeit RW Essen gegen Ulm

RW Essen vs. Ulm: Aufstellungen

News über RW Essen

Rot Weiss Essen befindet sich noch mitten im Kampf um die Aufstiegsplätze. Nach 18 Spielen stehen 31 Punkte auf dem Konto von Essen. Spitzenreiter Cottbus ist nur vier Punkte entfernt, das zweitplatzierte Duisburg sogar nur zwei.

Zuletzt gab es für die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat aber nur zwei Unentschieden in Serie. Einen 1:1 gegen die Zweitvertretung des VfB Stuttgarts folgte letztes Wochenende ein 0:0 auswärts beim SC Verl.

News über Ulm

Für den SSV Ulm sieht die Lage ganz düster aus. Nur 16 Punkte haben die Ulmer nach 18 Spieltagen auf dem Konto stehen, das bedeutet in der Tabelle den Abstiegsplatz 18. Alemannia Aachen auf dem rettenden 16. Rang ist vier Zähler entfernt.

Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev hat acht der letzten neun Ligaspiele verloren. Nur vor zwei Wochen gelang ein überraschender 1:0-Erfolg über Viktoria Köln. Am letzten Spieltag musste man sich in einem wilden Spiel dem VfL Osnabrück mit 3:5 geschlagen geben.

Form

Bilanz direkte Duelle

ESN Letzte 2 Spiele UMF 0 Siege 0 Unentschieden 2 Siege RW Essen 0 - 2 Ulm

Ulm 2 - 1 RW Essen 1 Erzielte Tore 4 Spiele über 2,5 Tore 1/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

RW Essen vs. Ulm: Die Tabellen

