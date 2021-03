DFB-Pokal heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen

Die nächsten beiden Spiele im Viertelfinale stehen an. Wer schafft es ins Halbfinale? Die Infos zu den heutigen Partien im DFB-Pokal gibt es hier.

Im DFB-Pokal stehen heute die beiden nächsten Viertelfinals auf dem Programm. RB Leipzig trifft auf den VfL Wolfsburg, Rot-Weiss Essen empfängt Holstein Kiel.

Die Partie in Leipzig ist das inoffizielle Topspiel dieser Pokalrunde. In der Red Bull Arena trifft der Tabellenzweite der Bundesliga uf den Tabellendritten. Beide wissen, wie man im Pokal weit kommt: Wolfsburg gewann 2015 den Titel, Leipzig stand 2019 im Finale. Anstoß in Leipzig ist heute um 20.45 Uhr.

Mindestens ein unterklassiger Klub wird auch in diesem Jahr im Halbfinale stehen. Gelingt Essen tatsächlich der Einzug in die Vorschlussrunde und wandelt RWE damit auf den Spuren des 1. FC Saarbrücken aus dem Vorjahr? Oder kann Bayern-Bezwinger Kiel seinen Lauf fortsetzen? Los geht es um 18.30 Uhr.

Das DFB-Pokal-Viertelfinale heute live sehen: Wir verraten Euch alle Infos zur Übertragung.

Fußball heute am 03. März 2021 live: Die Spiele im DFB-Pokal in der Übersicht

18.30 Uhr Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel 20.45 Uhr RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg

DFB-Pokal heute live: Die Übertragungen im TV und LIVE-STREAM

Die Spiele im DFB-Pokal werden allesamt live vom Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Jedoch zeigen auch ARD und Sport1 ausgewählte Spiele. Die genaue Verteilung der heutigen Spiele zeigen wir Euch hier.

DFB-Pokal heute live: Free-TV-Übertragung von RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg in der ARD

Die Begegnung zwischen Leipzig und Wolfsburg ist heute im Free-TV in der ARD zu sehen. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt in den ersten beiden Runden jeweils eine Partie live, ab dem Viertelfinale sogar zwei. So werden auch beide Halbfinals und das Finale des DFB-Pokals in der ARD zu sehen sein.

Die Vorberichterstattung in der ARD beginnt heute um 20.30 Uhr nach einer Sondersendung zur Coronakrise. Jessy Wellmer moderiert die Sendung.

DFB-Pokal heute live: Pay-TV-Übertragung von RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg bei Sky

Wie alle anderen Pokalspiele auch, so wird auch die Begegnung von Leipzig gegen Wolfsburg live bei Sky gezeigt. Der Sender strahlt die Partie sogar auf zwei Kanälen aus.

Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt um 20.30 Uhr auf Sky Sport 3, Kommentator der Partie ist Kai Dittmann. Das identische Signal wird allerdings ab 20.40 Uhr auch über Sky Sport 2 gesendet.

Sky Sport 3 ist mehr oder weniger die Sicherheit für Sky, sollte die Begegnung zwischen Essen und Kiel in die Verlängerung gehen und damit bei Anpfiff des späten Spiels noch nicht beendet sein.

DFB-Pokal heute live: Die Pay-TV-Übertragung von Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel bei Sky

Die Partie der beiden unterklassigen Klubs Rot-Weiss Essen und Holstein Kiel, die in der laufenden Pokalrunde für so viel Furore gesorgt haben, ist exklusiv bei Sky zu sehen. Die Berichterstattung beginnt ab 18.15 Uhr auf Sky Sport 2.

Die ARD wählte für die Free-TV-Übertragungen die gestrige Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund sowie das heutige Spiel zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg aus. Für die Partie zwischen Essen und Kiel blieb damit auch nur noch der frühe Slot um 18.30 Uhr übrig, da ab dem Viertelfinale planmäßig keine Spiele mehr parallel stattfinden.

DFB-Pokal heute live: Die TV-Übertragung in der Übersicht

Begegnung Übertragung im Free-TV Übertragung im Pay-TV Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel (18.30 Uhr) - ab 18.15 Uhr auf Sky Sport 2 RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg (20.45 Uhr) ab 20.30 Uhr in der ARD ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 3 (nach Abpfiff des frühen Spiels auch auf Sky Sport 2)

DFB-Pokal heute live: So empfange ich Sky

Sky ist generell kostenpflichtig. Der DFB-Pokal gehört im Portfolio des Senders zum Sport-Paket.

Für Neukunden gibt es das Sport-Paket im günstigsten Angebot für 17,50 Euro monatlich. Damit habt Ihr jedoch Zugriff auf das gesamte Sport-Angebot von Sky, abgesehen von der Bundesliga. Das bedeutet: Ihr bekommt neben dem DFB-Pokal auch Formel 1, Tennis, Handball und vieles mehr.

Wenn Ihr auch in den Genuss der Bundesliga kommen wollt, bietet Sky das Kombi-Paket. Dieses erhaltet Ihr für 30 Euro im Monat.

Alle Infos zu den Sky-Paketen

DFB-Pokal heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go, Sky Ticket und in der ARD Mediathek

Die Partien heute sind natürlich auch im LIVE-STREAM zu verfolgen. Wir verraten Euch, wie.

DFB-Pokal heute live: RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg kostenlos in der ARD Mediathek

Da die Begegnung zwischen Leipzig und Wolfsburg in der ARD gezeigt wird, ist das Spiel auch über die LIVE-STREAM-Angebote des Ersten zu verfolgen.

Das aktuelle Programm ist parallel zum Fernsehen stets auch über diesen Link zu empfangen. Die dort ausgestrahlte Sendung entspricht exakt jener, die auch im linearen TV gesendet wird.

Außerdem habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel über die ARD-Mediathek zu sehen. Diese findet Ihr hier. Dort habt Ihr Zugriff auf viele ARD-Inhalte - und das kostenlos.

DFB-Pokal heute live: Die Spiele über Sky Go und Sky Ticket im STREAM verfolgen

Alle Spiele von Sky sind ebenfalls parallel über Streaming verfügbar. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten: Sky Go und Sky Ticket.

DFB-Pokal heute live: Das ist Sky Go

Sky Go ist der Live-Streaming-Service für alle Sky-Abonnenten. Dabei habt Ihr die Möglichkeit, die Inhalte Eures Abos parallel zum linearen Fernsehen zu schauen. Wenn Ihr also unterwegs seid oder aus einem anderen Grund keinen Zugriff auf Euer TV-Signal habt, ist Sky Go die Lösung.

Empfangbar ist Sky Go über eine App für Smartphone/Tablet oder den Computer. Die Nutzung über den Browser ist seit einiger Zeit nicht mehr möglich, auch auf Eurem PC müsst Ihr die App herunterladen.

DFB-Pokal heute live: Das ist Sky Ticket

Sky Ticket richtet sich an all jene, die kein Abo bei Sky haben. Hier habt Ihr die Möglichkeit, über verschiedene Tickets die Inhalte zu bestellen, die Ihr sehen wollt: entweder Sport oder Film.

Insgesamt gibt es vier verschiedene Sport-Tickets, ein normales Monatsticket sowie drei unterschiedliche Supersport-Tickets. Mit den Supersport-Tickets habt Ihr Zugriff auf alle Sport-Inhalte von Sky, mit dem normalen Sport-Monatsticket müsst Ihr an manchen Stellen Abstriche machen.

Supersport-Tagesticket: Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky für einen Tag, Kosten: 14,99 Euro

Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky für einen Tag, Kosten: 14,99 Euro Supersport-Monatsticket: Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky für einen Monat, Kosten: 29,99 Euro

Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky für einen Monat, Kosten: 29,99 Euro Supersport-Jahresticket: Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky für ein Jahr, Kosten: 19,99 Euro monatlich (Gesamtbetrag sofort zu zahlen)

Zugriff auf alle Sportinhalte von Sky für ein Jahr, Kosten: 19,99 Euro monatlich (Gesamtbetrag sofort zu zahlen) Sport-Monatsticket: Zugriff auf ausgewählte Sportinhalte von Sky für einen Monat, Kosten: 9,99 Euro

Empfangbar ist Sky Ticket über viele verschiedene Geräte, die Auswahl ist dort deutlich größer als bei Sky Go. Eine komplette Übersicht und alle Infos zu Sky Ticket gibt es hier:

Alles zu Sky Ticket

DFB-Pokal heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM in der Übersicht

Begegnung LIVE-STREAM ARD LIVE-STREAM Sky Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel - Sky Go, Sky Ticket RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg ARD-Mediathek, ARD-Live-Seite Sky Go, Sky Ticket

DFB-Pokal heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr könnt das Spiel nicht sehen, wollt aber dennoch keine wichtige Szene verpassen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal das Richtige für Euch. Hier verpasst Ihr keine wichtige Aktion. Klickt Euch rein!

LIVE-TICKER Rot-Weiss Essen vs. Holstein Kiel

LIVE-TICKER RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg