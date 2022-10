Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der 3. Liga

Heute steigt in der 3. Liga das Spiel Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden. GOAL versorgt Euch mit Infos zur Übertragung live im TV und im LIVE-STREAM.

Wir erleben den 12. Spieltag in der 3. Liga. Hierbei geht am Samstag um 14 Uhr unter anderem das Traditionsduell zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden über die Bühne. RWE und die Sachsen nahmen zwölf und 20 Punkte mit.

Rot-Weiss Essen holte sechs seiner Zähler in den letzten beiden Heimspielen gegen Erzgebirge Aue und Saarbrücken. Dazwischen verlor die Elf von Christoph Dabrowski in Osnabrück. Anschließend begann der Oktober mit einer Niederlage bei Wehen Wiesbaden und einem Dreier bei Freiburg II.

Dynamo Dresden fädelte ab Ende August zunächst Siege in Aue, gegen den BVB II und in Duisburg ein. Anschließend teilte das Team von Markus Anfang zu Hause gegen Ingolstadt und in Bayreuth die Punkte. Am 9. Oktober gab es für die Sachsen eine Heimerfolg gegen Osnabrück.

Heute um 14 Uhr findet in der 3. Liga das Traditionsduell Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden statt. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos hinsichtlich der Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden Datum: Samstag, 15. Oktober 2022 Uhrzeit: 14 Uhr Stadion: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte berechtigen die Drittsender der ARD dazu, in allen Runden Partien der 3. Liga zu zeigen. Deshalb könnt Ihr Euch einige Samstagsspiele im Free-TV anschauen. Doch wie steht es mit der Übertragung des Kräftemessens zwischen Rot-Weiss Essen und Dynamo Dresden?

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden heute live im Free-TV

GOAL kann Euch erfreuliche Neuigkeiten übermitteln. Denn: Der MDR und der WDR strahlen dieses Aufeinandertreffen aus. Obendrein könnt Ihr Euch die Partie zwischen RWE und Dynamo in HD anschauen. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Übertragung der Partie im Stadion an der Hafenstraße:

Sender: MDR (HD), WDR (HD)

MDR (HD), WDR (HD) Spielbeginn: 14 Uhr

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden heute live im TV bei Magenta Sport

Überdies zeigt Magenta Sport alle Begegnungen der 3. Liga. Doch wenn Ihr das Traditionsduell Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden beim Bezahlanbieter verfolgen möchtet, benötigt Ihr ein Abonnement. Hierbei stehen Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Zudem hängt der Preis vom Telekom-Status ab. Als Kunden müsst Ihr jeweils 60 Euro und 9,95 Euro auf den Tisch legen. Andernfalls müsst Ihr respektive 120 Euro und 16,95 Euro berappen. Magenta Sport versorgt Euch auf seiner Webseite mit zahlreichen Details.

Heute um 14 Uhr stehen insgesamt sechs Drittliga-Partien auf dem Programm. Somit steigen zusätzlich zu jener zwischen RWE und Dynamo fünf weitere. Hierbei handelt es sich um die Spiele Viktoria Köln vs. Elversberg, Saarbrücken vs. Zwickau, Freiburg II vs. Waldhof Mannheim, Osnabrück vs. 1860 München und Ingolstadt vs. Meppen. Deswegen könnt Ihr Euch zwischen Übertragungen in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung der Begegnung in Essen:

Übertragungsbeginn: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Spielbeginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Moderator: Thomas Wagner

Thomas Wagner Kommentator: Christian Straßburger

Das Fußballangebot bei Magenta Sport beinhaltet auch die Frauen-Bundesliga. Zudem liefert Euch der Bezahlanbieter mit der BBL, dem BBL Pokal, der EuroLeague und Länderspielen etliche Basketball-Partien ins Haus. Dazu kommen die DEL (Eishockey) und die HBL (Handball).

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, ist Euch beim Bezahlanbieter mit den LIVE-STREAMS geholfen. Somit könnt Ihr Euch mit einer geeigneten Internetverbindung das Traditionsduell Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden von überall aus anschauen. Außerdem könnt Ihr dank einer Kooperation sämtliche Drittliga-Spiele bei OneFootball verfolgen. Hierfür müsst Ihr 3,99 Euro pro Spiel bezahlen und die App installieren. Zudem bieten Euch der MDR und der WDR rund um die Uhr kostenfreie Live-Streams an.

Bei Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Ferner könnt Ihr auf den LIVE-TICKER von GOAL zurückgreifen. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Ereignissen im Kräftemessen Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden.

Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Im Pay-TV: Magenta Sport Im Free-TV: MDR (HD), WDR (HD) Im LIVE-STREAM: Mdr.de / Wdr.de / Magenta Sport / OneFootball Im LIVE-TICKER: GOAL

Rot-Weiss Essen vs. Dynamo Dresden: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Essen: Golz - Wiegel, Heber, Rios Alonso, Herzenbruch - Tarnat, Rother, Berlinski, Götze, Kefkir - Young

Dresden: Drljaca - Akoto, Kammerknecht, Knipping, Meier - Kulke, Will, Gogia, Weihrauch, Arslan - Kutschke