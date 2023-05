Ganz in Rot! Ex-United-Star Patrice Evra sorgt bei Manchester City für Ärger

Der Ex-Star von Manchester United, Patrice Evra, war nach dem CL-Halbfinale in eine Auseinandersetzung mit Mitarbeitern von Man City verwickelt.

WAS IST PASSIERT? Nach dem 4:0 von Manchester City gegen Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel der Champions League ist Patrice Evra, ehemaliger Verteidiger von unter anderem Manchester United, an der Seitenlinie in einen Streit verwickelt gewesen.

Der 42-Jährige war in einem roten und damit United-farbenen Anzug ins Etihad-Stadion gekommen, um als Experte für das französische Fernsehen das Spiel zu verfolgen.

Manuel Estiarte, der Assistent von Guardiola, musste eingreifen und mit einem aufgeregten Evra vor der Bank der Heimmannschaft lange reden, um die Angelegenheit gütlich zu lösen. Auch die City-Sicherheitsleute schalteten sich ein, um die Sache zu entschärfen. Am Ende löste sich alles friedlich auf: Evra und Estiarte gaben sich die Hand, bevor sie sich trennten.

WIE GEHT ES WEITER: Manchester City hat immer noch die Chance, das erste Triple einer englischen Mannschaft zu holen, seitdem dies Manchester United unter Trainer Sir Alex Ferguson 1999 gelang.

In der Premier League haben die Citizens einen ordentlichen Vorsprung vor Arsenal, im CL-Finale geht es im Juni gegen Inter Mailand und eine Woche zuvor im FA-Cup-Endspiel gegen Manchester United.