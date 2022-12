Heute gastiert der FC Bayern München bei Rosengard. Doch wird die Champions League der Frauen im LIVE STREAM und im TV übertragen? GOAL hat Infos.

In dieser Woche gehen die Partien des 5. Spieltags in der Champions League der Frauen über die Bühne. Hierbei tritt der FC Bayern München in der Gruppe D auswärts gegen Rosengard an. Der Anpfiff im schwedischen Malmö erfolgt um 18.45 Uhr.

Der FC Bayern München feierte am 7. Dezember einen Heimerfolg gegen den FC Barcelona. Damit stieß die Elf von Alexander Straus das Tor ins Viertelfinale weit auf. Rosengard unterlag hingegen zu Hause gegen Benfica. Hierbei erlebte das Team von Renée Slegers die vierte Niederlage in ebenso vielen Auftritten in der Gruppenphase.

Heute geht in der Champions League der Frauen das Spiel Rosengard vs. FC Bayern München über die Bühne. Doch wird die Partie heute live übertragen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos zu Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Rosengard vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV: Wird die Champions League der Frauen heute live übertragen? – Die Eckdaten

Spiel: Rosengard vs. FC Bayern München Datum: Donnerstag, 15. Dezember 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: Malmö IP

Rosengard vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV: Wird die Champions League der Frauen heute live übertragen? – Die Übertragung im TV

DAZN hält die Senderechte an der Champions League der Frauen. Aber wenn Ihr die Begegnung Rosengard vs. FC Bayern München live mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Hierbei könnt Jahres- und Monatsabos abschließen. Dafür müsst Ihr pro Monat 24,99 Euro und 29,99 Euro bezahlen. Doch hier versorgt Euch der Streaming-Anbieter mit zahlreichen Einzelheiten:

Der Kauf geht einfach von der Hand. Anschließend müssen die Eigentümer von internetfähigen Fernsehern die kostenlose App herunterladen. Überdies könnt Ihr Fernseher mit Notebooks oder PCs koppeln. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung des Aufeinandertreffens Rosengard vs. FC Bayern München auf:

Übertragungsbeginn: 18.45 Uhr

Spielbeginn: 18.45 Uhr

Kommentator: Christoph Fetzer

Weitere Spiele der Champions League der Frauen bei DAZN anschauen

DAZN liefert Euch heute insgesamt vier Begegnungen in der Champions League der Frauen ins Haus. Hierbei findet die Partie Juventus vs. FC Zürich zeitgleich mit dem Spiel Rosengard vs. FC Bayern München um 18.45 Uhr statt. Danach könnt Ihr ab 21.00 Uhr die Aufeinandertreffen Benfica vs. FC Barcelona und Arsenal vs. Olympique Lyon mitverfolgen.

Rosengard vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV: Wird die Champions League der Frauen heute live übertragen? – Die Ausstrahlung im STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr das Duell Rosengard vs. FC Bayern München im LIVE STREAM mitverfolgen. Dasselbe gilt für das vollzählige Angebot von DAZN. Hierfür eignen sich sämtliche internetfähige Endgeräte.

Rosengard vs. FC Bayern München im LIVE STREAM und TV: Wird die Champions League der Frauen heute live übertragen? – Die Übertragung LIVE-TICKER

Zudem bietet Euch GOAL einen LIVE-TICKER. Damit erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Geschehnissen in der Partie Rosengard vs. FC Bayern München. Hierbei bekommt Ihr von uns Push-Nachrichten.

Rosengard vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen zur Champions League der Frauen

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.