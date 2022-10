Ronnie Wallwork: Der Absturz eines Meisterspielers von Manchester United

Mit den Red Devils gewinnt Ronnie Wallwork die Meisterschaft, dann geht es rapide bergab. Zuletzt wird er zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Ronnie Wallwork ist kein Name, den viele junge Fußballfans kennen, aber er hätte leicht in einem Atemzug mit David Beckham, Paul Scholes und Ryan Giggs, den Legenden von Manchester United, genannt werden können - wenn verschiedene Dinge im Leben des Engländers anders gelaufen wären.

Im März 2021 wurde Wallwork wegen schwerer Körperverletzung zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt die für 18 Monate zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem brummte ihm das Gericht 200 Stunden gemeinnützige Arbeit auf. Er war also ein freier Mann, solange er sich bis September 2022 aus Schwierigkeiten heraushält - was er auch gemacht hat.

An Weihnachten 2019 hatte sich Wallwork mit seinem Freund Dave Gardner in einer Bar im Osten von Manchester mit einem ihnen bekannten Mann angelegt. Wie Bilder des Vorfalls zeigen, stritten sich die Männer darüber, wer von ihnen die besseren Turnschuhe besitzt. Der Streit eskalierte, inklusive eines Tritts auf die edlen Treter. Wallwork und Gardner gingen auf das Opfer, das später mit einer gebrochenen Augenhöhle und Wunden im Gesicht ins Krankenhaus gebracht werden musste, los. Es war der traurige Höhepunkt im Leben von Ronnie Wallwork, der einst vor einer großen Karriere als Fußballer stand.

Wallwork: Meister mit Manchester United

1993 kam Wallwork als 16-Jähriger in die Jugend-Akademie von Manchester United. Es dauerte nicht lange, bis dem Mittelfeldspieler große Erfolge im Old Trafford prophezeit wurden, insbesondere, nachdem er 1996 zum Nachwuchsspieler des Jahres gewählt worden war. 1997 war er ein fester Bestandteil der englischen U20-Mannschaft bei der Weltmeisterschaft in Argentinien. Bei den Red Devils schaffte er den Sprung in das Premier-League-Team zwar nicht, kam in der Saison 2000/01 aber immerhin auf zwölf Einsätze und erhielt deshalb auch die Meistermedaille.

Getty

Zuvor war er das erste Mal negativ aufgefallen: Während eines Leihgeschäfts bei Royal Antwerpen im Jahr 1999 wurde er mit einer lebenslangen Sperre für den Profifußball belegt, weil er dem Schiedsrichter Amand Ancion nach einer Playoff-Niederlage gegen La Louviere an den Hals gefasst hatte.

Ferguson setzt sich für Wallwork ein

Der damalige United-Trainer, Sir Alex Ferguson, war über das Urteil empört und versprach, gegen die Sperre vorzugehen. Sechs Monate später reduzierte ein belgisches Gericht diese auf drei Jahre, von denen zwei zur Bewährung ausgesetzt wurden. Außerdem wurde entschieden, dass das letzte Jahr der Sperre nur für Belgien gilt, sodass Wallwork zu United zurückkehren und an der Saison 1999/2000 teilnehmen konnte.

2002 wechselte Wallwork zu West Bromwich Albion. "Ronnie ist der beste Bosman-Transfer des Sommers", schwärmte Ferguson damals. "Er war ein großartiger Spieler im Old Trafford, aber er hatte das Pech, dass er nie eine feste Position hatte", so Ferguson weiter.

In seinem ersten Jahr bei den Hawthorns spielte Wallwork regelmäßig, doch nach dem Abstieg des Vereins wurde er in der Saison 2003/04 an Bradford City ausgeliehen. In der folgenden Saison kehrte er jedoch zurück und wurde zu West Broms Spieler des Jahres gewählt. Unter Tony Mowbray verlor er jedoch seinen Stammplatz in der Startelf, bevor er Opfer eines schrecklichen Angriffs wurde, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte.

Wallwork nach Messerstecherei im Krankenhaus

Am 30. November 2006 war Wallwork mit seiner Freundin Amy Broadbent im Nachtclub Sugar Club, als er von Broadbents ehemaligem Freund Robert Rimmer mit einem Fischmesser sieben Mal niedergestochen wurde. Wallwork verbrachte zehn Tage im Krankenhaus, wo seine Wunden an der Hand, am Rücken und am Bauch behandelt wurden, aber seine Verletzungen hielten ihn weitere zehn Wochen außer Gefecht.

"Ich hatte Glück, dass ich noch am Leben bin. An der Stelle, an der sie mich operiert haben, habe ich Narbengewebe am Bauch, das immer noch ein bisschen weh tut", sagte Wallwork Anfang 2007 BBC Radio Five Live.

Obwohl er sich vollständig erholte und am 21. Februar 2007 in einem Reservespiel sein Comeback gab, sollte er nie wieder für die erste Mannschaft von West Brom spielen. Zu Beginn der Saison 2007/08 wechselte er zum League-One-Verein Huddersfield, doch der ehemalige englische U20-Nationalspieler stand schon bald ohne Verein da, nachdem er nach einem kurzen Gastspiel bei Sheffield Wednesday keinen langfristigen Vertrag erhalten hatte.

"In der einen Minute war ich Spieler des Jahres bei West Brom, in der nächsten war ich raus aus der Mannschaft und dann aus dem Verein", beklagte sich Wallwork später. "Im Fußball können sich die Dinge sehr schnell ändern, das gehört dazu."

Im Jahr 2011 geriet Wallwork erneut in die Schlagzeilen, als er in drei Fällen des Handelns mit gestohlenen Autos angeklagt wurde. Er bekannte sich schuldig und wurde zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt.

Seinem damaligen Anwalt zufolge hatte Wallwork mit dem Leben nach dem Fußball zu kämpfen und sein Rechtsvertreter stellte fest, dass die Karriere des ehemaligen Mittelfeldspielers durch die Messerstecherei "auf tragische Weise verkürzt" worden war.

2014 geriet er erneut in Schwierigkeiten und wurde ein weiteres Mal wegen Untreue verurteilt. Außerdem hatte er 2005 eine polizeiliche Verwarnung wegen Körperverletzung erhalten.

Bei der Gerichtsverhandlung im vergangenen Jahr wurde Wallwork als "hoch verschuldet" beschrieben, ein Mensch, der ohne wirkliche Orientierung durch das Leben trieb und so sehr um sein Geld kämpfte, dass er gezwungen war, sein Haus zu verkaufen.