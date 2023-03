"Er liebte die Frauen und konnte nicht abnehmen": Ronaldos böses Ende bei Real Madrid

Fabio Capello riet Milan von einer Verpflichtung des Brasilianers ab – Silvio Berlusconi aber hatte andere Pläne.

WAS IST PASSIERT? Real Madrids Ex-Trainer Fabio Capello hat in der Marca über den Transfer des ehemaligen Weltklassestürmers Ronaldo zur AC Milan gesprochen – und dabei kein gutes Licht auf die Verfassung des Brasilianers Anfang 2007 geworfen.

WAS WURDE GESAGT? Capello führte aus: "Ihn abzugeben, war ein Segen für Madrid. Was jetzt kommt, mag nach einem Witz klingen oder auch nicht, denn es ist die Wahrheit: Ich sagte ihm, dass er gehen muss. Er wog 94 Kilo. Als ich ich mit ihm sprach, fragte ich ihn: 'Wie viel hast Du gewogen, als Du mit Brasilien die WM gewonnen hast?' Er antwortete: '84 Kilo'. Also sagte ich ihm, dass er abnehmen müsse und ich ihn so nicht aufstellen könne."

Allerdings fruchtete Capellos Appell offensichtlich nicht. "Er schaffte es nicht. Er liebte das Nachtleben und die Frauen und konnte nicht abnehmen", so der italienische Startrainer, der mit den Blancos am Ende jener Saison die spanische Meisterschaft gewann.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ronaldo, der zu jener Zeit seinen Zenit längst überschritten hatte, wechselte schließlich im Januar 2007 für 7,5 Millionen Euro Ablöse zu Milan.

Auch dazu hatte Capello seine Version parat: "Es gab eine Vereinbarung mit einem arabischen Klub. Dann rief mich Berlusconi (Milans damaliger Besitzer, d. Red.) an. Er fragte mich, wie die Situation sei. Ich erzählte ihm vom Nachtleben, von den Frauen und von den 94 Kilo. Berlusconi dankte mir. Am nächsten Tag las ich in der Gazzetta dello Sport, dass Ronaldo zu Milan wechselt."

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ronaldo wechselte 1994 von Cruzeiro nach Eindhoven, seiner ersten Station in Europa. Seine Blüte erlebte er Torjäger später beim FC Barcelona, Inter Mailand und eben bei Real. Schwere Knieprobleme verhinderten eine noch erfolgreichere Karriere des zweimaligen Weltmeisters und dreifachen Weltfußballers. Seine Laufbahn ließ er nach dem wenig erfolgreichen 18-monatigen Milan-Engagement bei Corinthians ausklingen.