FC Bayern München: Plan B mit Julián Álvarez und Dusan Vlahovic?

Der FC Bayern München hat offenbar einen Plan B ausgeheckt - sollte Harry Kane nicht in diesem Sommer zum FCB wechseln.

WAS IST PASSIERT? Nach Informationen der Sport Bild hat der FC Bayern München einen Plan B ausgeheckt, sollte Harry Kane nicht in diesem Sommer an die Isar wechseln.

Demnach gibt es zwei Stürmer auf der Liste des FCB, die ein Jahr ohne Kane überbrücken könnten. Dabei handelt es sich um Julián Álvarez von Manchester City und Dusan Vlahovic von Juventus Turin.

WAS IST DER HINTERGRUND? Álvarez hat bei City noch Vertrag bis 2028, muss sich aber meist hinter Erling Haaland anstellen. Der FC Bayern hofft deshalb, dass es eine Chance gibt, den argentinischen Weltmeister für ein Jahr auszuleihen.

Auch Vlahovic, wie Álvarez 23 Jahre alt, war bei der Alten Dame in seiner ersten Saison nicht unumstrittener Stammspieler. Bei ihm ist ebenso eine Leihe angedacht, um das aktuelle Duo Eric Maxim Choupo-Moting und Mathys Tel zu ergänzen.