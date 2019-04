Gerücht: Der FC Barcelona will 116 Millionen für Marcus Rashford bieten

Marcus Rashfords Vertrag bei Manchester United läuft noch bis 2020 - Jetzt will der FC Barcelona mit einem Mega-Angebot den Engländer kaufen.

Marcus Rashford könnte von zum wechseln. Der Sun zufolge wollen die Katalanen ein Angebot in Höhe von 116 Millionen Euro abgeben. Neben dem Eigengewächs könnten weitere United-Spieler verkauft werden.

Obwohl Barcelona eine der stärksten Offensiven Europas hat, möchten sich die Verantwortlichen weiterhin verstärken. Zwar gehören Stars wie Lionel Messi, Ousmane Dembele oder Philippe Coutinho zum Angriff, jedoch steht mit Luis Suarez nur ein echter Mittelstürmer mit Weltklasseniveau im Kader. Der Engländer könnte demnach sein Nachfolger werden.

Manchester United: Marcus Rashford nicht der einzige Verkaufskandidat

Rashford steht in Manchester noch bis 2020 unter Vertrag. Eine Verlängerung des Arbeitspapiers würde er wohl nur eingehen, wenn sich United für die qualifiziert. Nach zuletzt sieben Niederlagen in neun Spielen sinken die Chancen dafür jedoch. Rashford spielt seitdem er neun ist für seinen Herzensklub, dort wurde 2016 zum Profi und im selben Jahr zum Nationalspieler. In 108 Premier-League-Spielen kommt Rashford auf 27 Tore.

Bei United bahnt sich in diesem Sommer ein Umbruch an: Neben Rashford sind unter anderem auch Torwart David De Gea (PSG), Eric Bailly ( ), Romelu Lukaku (Inter) und Juan Mata (Atletico) Wechselkandidaten. Trainer Ole Gunnar Solskjaer hatte die Mannschaft im Dezember von Jose Mourinho übernommen.