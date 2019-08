Inter-Neuzugang Romelu Lukaku schießt gegen seine Hater: "Nicht schlecht für einen fetten Jungen"

Zuletzt entbrannte eine öffentliche Debatte um das Gewicht von Romelu Lukaku. Nun meldet sich der Inter-Neuzugang selbst zu Wort.

Inter Mailands Star-Neuzugang Romelu Lukaku hat bei Instagram auf Spekulationen über sein mögliches Übergewicht geantwortet.

"Nicht schlecht für einen fetten Jungen", schrieb der belgische Angreifer in seine Story und fügte ein Bild an, was ihn mit freiem Oberkörper zeigt. Hinzu fügte er einen Mittelfinger-Emoji.

Romelu Lukaku soll angeblich 104 Kilo wiegen

Wie der Corriere dello Sport zuletzt berichtete, soll Lukaku aktuell 104 Kilogramm wiegen und wegen seines Übergewichts nicht umfassend an der Saisonvorbereitung der Mailänder teilnehmen können. Der Meldung zufolge soll der 26-Jährige sein Gewicht auf 100 Kilo reduzieren.

Der 1,90 Meter große Sturmtank ist für seine starke Physis bekannt und wechselte erst vor wenigen Tagen für 80 Millionen Euro von Manchester United zu Inter.