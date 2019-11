PSG-Abwehrmann Thiago Silva über Real Madrids Rodrygo: "Hoffe, Zidane lässt ihn auf der Bank"

Shootingstar Rodrygo ist momentan in aller Munde. PSG-Verteidiger Thiago Silva hat den 18-Jährigen von Real Madrid nun ebenfalls geadelt.

Brasiliens Abwehrspieler Thiago Silva hat Real Madrids Shootingstar Rodrygo in den höchsten Tönen gelobt. "Für die Meisten ist es wirklich überraschend, einen so charakterstarken 18-Jährigen zu sehen", sagte Silva auf der Pressekonferenz am Montag vor dem anstehenden Freundschaftsspiel Brasiliens gegen in (Freitag, 18 Uhr).

Ende November kommt es in der zum direkten Aufeinandertreffen, wenn Silva mit Paris auf Rodrygos Königliche trifft. "Seine Qualität spricht für sich", so der 35-Jährige. "Hoffen wir mal, Zidane lässt ihn auf der Bank", fügte er scherzhaft an.

Rodrygo: Länderspieldebüt gegen Argentinien?

Der 18-jährige Rodrygo könnte nach seiner Nominierung gegen Argentinien sein Länderspieldebüt für die Selecao feiern. "Für die Selecao berufen zu werden, ist eine einmalige Möglichkeit, von der er sicherlich geträumt hatte", so Silva, "ich hoffe, dass er es so sehr wie möglich genießen kann".

Bislang absolvierte Rodrygo zehn Länderspiele für Brasiliens U20, in denen ihm drei Treffer gelangen. Zuletzt traf der Youngster bei seinem Champions-League-Debüt für die Madrilenen dreifach, wobei er den frühesten Doppelpack der Königsklassen-Geschichte erzielte.