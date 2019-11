Real Madrid: Rodrygo erzielt schnellsten Doppelpack der Champions-League-Geschichte

Real Madrids Rodrygo hat gegen den frühesten Doppelpack der Champions-League-Geschichte erzielt. Seine beiden Treffer gegen den türkischen Meister hatte der 18-Jährige bereits nach sechs Minuten und 14 Sekunden auf seinem Konto.

In der 4. Spielminute brachte der Angreifer Real nach schönem Dribbling in Führung, kein drei Minuten später erhöhte er auf 2:0. Kurz vor der Pause bereitete er zudem das 4:0 durch Karim Benzema vor.

2 - 's Rodrygo Goes has scored the earliest brace in the history (6' 14''). Thunder. pic.twitter.com/qQglFKmH3i