BVB und FC Bayern München angeblich scharf auf Rocco Vata von Celtic FC: Auf dem Weg zum Ronaldo Irlands?

Der BVB und der FC Bayern München sollen ein Auge auf Rocco Vata geworfen haben. Wer ist der 17-Jährige vom Celtic FC?

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, und wie der Vater, so der Sohn: Im Falle von Rocco Vata stimmen gewiss beide Redensarten, doch in fußballerischer Hinsicht könnten die Unterschiede kaum größer sein.

Rudi Vata kickte einst von 1992 bis 1996 für den Celtic FC in Glasgow (später übrigens auch für Energie Cottbus und LR Ahlen) und wurde dort Kult, da er Teil der Truppe war, die 1995 den schottischen Pokal gewann. Der heute 52-Jährige stand insgesamt 45-mal für Celtic auf dem Platz und bestritt 59 Länderspiele für Albanien.

Doch dies alles eben als beinharter Innenverteidiger, der sich mit seiner rustikalen, körperbetonten Spielweise wunderbar in die schottische Premier League einfügte. Sein Sohn Rocco dagegen, der am 28. Dezember gegen Hibernian sein sechsminütiges Profidebüt für die Bhoys feierte, ist ein Feingeist im Umgang mit dem Ball.

Rocco, dessen Potential irische Zeitungen bereits dazu verleitete, ihn als möglichen Cristiano Ronaldo Irlands zu bezeichnen, wurde dadurch im Alter von 17 Jahren, acht Monaten und zehn Tagen der neuntjüngste Spieler in Celtics glorreicher, 135-jähriger Historie.

Rocco Vata: Dreijahresvertrag bei den Profis mit 16

Vata junior ist ein äußerst flexibel einsetzbarer Spieler, der im offensiven Mittelfeld, auf den Flügelpositionen oder als hängende Spitze auflaufen kann. Ballbehandlung und Technik sind ausgezeichnet, er bringt eine hohe Spielintelligenz mit und sein Abschluss mit dem starken rechten Fuß ist sehr gut. Auch ohne Ball am Fuß zeichnet er sich durch schlaue Läufe aus, die Räume aufreißen oder ihn oft anspielbar machen.

Der wichtigste Punkt für ein Talent dieses Alters ist jedoch: Vata zeigte bereits, dass er in der Lage ist, im Seniorenfußball mehr als mithalten zu können. Seit dieser Saison trainiert er regelmäßig bei den Profis und spielt für Celtics zweite Mannschaft in der Lowland League. In 14 Einsätzen gelangen ihm starke acht Tore sowie eine Vorlage.

Dass man einen Rohdiamanten in den eigenen Reihen hat, weiß man bei Celtic längst. Im Juli 2021 erhielt Vata, der im Oktober 2012 im Alter von sieben Jahren zum Verein kam, bereits mit 16 einen Profivertrag über drei Jahre. Was der am Ende wert ist, wird sich ab sofort zeigen: Vata wäre nicht der erste vielversprechende Youngster aus der eigenen Jugend, den die Bhoys vorzeitig verlieren.

BVB und Bayern scharf auf Rocco Vata?

Dass man bei den europäischen Top-Klubs eine solche Entwicklung registriert, wie sie Vata zuletzt hinlegte - gerade in der Youth League glänzte er für sein oft unterlegenes Team -, ist angesichts des heutigen Scouting-Standards selbstverständlich. Jedoch finden sich nur beim italienischen Portal Tuttomercatoweb entsprechende Gerüchte.

Demnach sollen im Oktober bereits die AC Mailand, Juventus und die AS Rom zu den an Vata interessierten Klubs gehört haben, zudem fielen die Namen Manchester City und FC Arsenal. Nach seinem Premiership-Debüt legte Tuttomercatoweb mit weiteren Informationen nach. Nun scheinen auch Borussia Dortmund, Bayern München und Atlético Madrid scharf auf Vata zu sein.

"Er ist wirklich gut. Er hat sich von Beginn der Vorbereitung an unser Training angepasst", sagt mit James Forrest ein Mitspieler aus dem Profiteam, der selbst seit 2003 für Celtic spielt und den Weg ging, den der Klub auch für Vata im Auge hat: "Körperlich sieht er bereit aus. Er ist in guter Form und schnell. Ich denke, er ist ein selbstbewusster Junge."

Getty

Rocco Vata bei Celtic: "Er hat eine Killer-Attitüde"

Vata soll zudem die richtige Einstellung zu seinem Beruf mitbringen, um nicht wie viele andere im Übergangsbereich zum Erwachsenenfußball auf der Stelle zu treten. Darren O'Dea, Vatas Trainer bei Celtics U18 und nun in der zweiten Mannschaft, sagte im Daily Record: "Das Beeindruckendste an ihm ist wahrscheinlich seine Mentalität, seine Einstellung zum Spiel. Er ist jemand, der eine Killer-Attitüde hat, der nie aufhört. Darüber hinaus ist er ein sehr intelligenter Spieler. Er geht in die richtige Richtung. Ich bin zuversichtlich, dass er, wenn er sein volles Potenzial ausschöpft, es bis an die Spitze bringen kann."

Die Frage, für welches Team Vata künftig vielleicht spielen wird, stellt sich nicht nur auf Klub-Ebene. Größer als die Gerüchte um einen vorzeitigen Vereinswechsel ist die Kontroverse um seine Zukunft im Nationaldress.

Dabei ist es eigentlich einfach: Vata spielte für die U15, U17, U18 und aktuell die U19 - von Irland. Im Gegensatz zur A-Nationalmannschaft, die in der WM-Qualifikation für Katar sogar hinter Luxemburg landete, sind die irischen Jugendteams stark besetzt. Vata wurde mit der U17 Gruppenerster in der EM-Quali und auch die U19, für die er im September debütierte, steht in ihrer EM-Quali-Gruppe an der Spitze.

Rocco Vata: In Schottland geboren, U-Nationalelf für Irland

Aber wieso eigentlich Irland, wenn er in Glasgow geboren wurde? Auch das ist simpel: Das liegt an seiner in Dublin geborenen Oma mütterlicherseits. Neben Schottland könnte Vata auch noch für Albanien spielen, das Heimatland seines Vaters.

Wahrscheinlich ist das aber nicht, wenn man Vata senior hört: "Niemand vom albanischen Verband hat mich je kontaktiert. Ich weiß, dass Schottland ihn beobachtet hat, aber der irische Verband war der erste, der Kontakt aufgenommen hat. Sie haben keinerlei Respekt oder Professionalität gezeigt, und wenn sie das nicht tun, wird er nie einen Ball für Albanien berühren."

Gut möglich, dass man sich in Albanien, aber auch in Schottland, bald stärker bemühen wird, sollte Vatas Entwicklung so steil weitergehen. Vielleicht braucht es dazu ja noch einen Auftritt auf Schottlands größtmöglicher Bühne: Am 2. Januar gastiert Celtic zum Old Firm bei den Rangers.