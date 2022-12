FC Bayern und BVB mit Interesse an Celtic-Talent Rocco Vata?

Im Fußball geht es oft darum, große Talente frühzeitig zu verpflichten. Ein junger Spieler von Celtic soll im Visier der Bayern und Dortmunder sein.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München und Borussia Dortmund gehören offenbar zu den Interessenten für das irische Offensivtalent Rocco Vata von Celtic Glasgow. Das berichtet Tuttomercatoweb.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 17-Jährige kommt in der laufenden Spielzeit meistens für die Zweitvertretung von Celtic zum Einsatz, feierte nun kurz vor dem Jahreswechsel jedoch sein Profidebüt in der Premiership und wurde dem Bericht zufolge dabei von den beiden Bundesliga-Topklubs sowie Atlético Madrid beobachtet.

WIE GEHT ES WEITER? Auch Milan, Juventus und die Roma sollen an Vata, der sich mit seinen Youth-League-Auftritten in den Fokus spielen konnte, interessiert sein. In Glasgow hat er noch bis 2024 Vertrag.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Rechtsfuß mit albanischen und schottischen Wurzeln stand in der laufenden Saison in 23 Spielen auf dem Platz und erzielte dabei zehn Treffer. Vata, der in der Offensive flexibel einsatzbar ist, ist zudem irischer Junioren-Nationalspieler und feierte im September 2022 sein Debüt in der U19-Auswahl.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? Borussia Dortmund

RB Leipzig

Ein anderer Klub

Niemand in den nächsten Jahren 8793 Stimmen Danke für Ihre Teilnahme! Das Ergebnis wird bald veröffentlicht Welcher Klub durchbricht Bayerns Meister-Dominanz in der Bundesliga? 15% Borussia Dortmund

14% RB Leipzig

8% Ein anderer Klub

63% Niemand in den nächsten Jahren 8793 Stimmen

Getty