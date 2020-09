Robin Gosens exklusiv über seine Länderspiel-Premiere: "Dieser Moment wird immer bleiben"

Robin Gosens spricht bei Goal und DAZN über sein Debüt für das DFB-Team, die Ziele mit Atalanta und seine Favoriten auf den Serie-A-Titel.

EXKLUSIV

Seit dem 19. September rollt in der italienischen wieder der Ball. mit Nationalspieler Robin Gosens startet dagegen erst am 26. September (15 Uhr live auf DAZN) mit dem Spiel beim in die neue Saison. Im Gespräch mit Goal und DAZN erklärte Gosens vor dem Saisonstart, in welchen Bereichen er sich noch verbessern will.

Robin Gosens über …

... sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft: "Es war unbeschreiblich, eine riesige Erfahrung, auch weil ich direkt beide Spiele von Anfang an gemacht habe. Der Moment, da unten zu stehen und die Nationalhymne zu hören, wird immer bleiben."

... seine persönlichen Ziele: "Mein Offensivspiel muss besser werden. Ich habe Verbesserungspotenzial im letzten Drittel, muss in kleinen Räumen mehr Lösungen finden, an meiner Handlungsschnelligkeit arbeiten. Ich will aber auch meine Defensivqualitäten verbessern, gerade in Sachen Stellungsspiel, um gegen den Ball weniger in Schwierigkeiten zu geraten."

... seine Ziele mit Atalanta: "Wir wollen unsere gute Saison bestätigen und uns wie in den letzten zwei, drei Jahren weiter oben in der Liga etablieren. Es wäre nicht so schön, jetzt im Mittelmaß zu versinken, deshalb sollten wir alles daran setzen, unser Niveau zu halten oder sogar noch zu verbessern. Die Teilnahme an der war eine riesige Erfahrung, die Lust auf mehr gemacht hat."

Bild: Getty Images

... den vollen Terminkalender: "Das Pensum ist heftig, bis Weihnachten spiele ich eigentlich durchweg zweimal pro Woche, im nächsten Jahr steht die Europameisterschaft an. Ich habe meiner Freundin auch schon gesagt: Ich kann dir nicht sagen, wann wir den nächsten freien Tag zusammen haben. Damit hat aber jeder zu kämpfen, der eine Doppel- oder Dreifachbelastung hat. Das ist nun einmal so und der Corona-Pause geschuldet."

... seine Favoriten in der Serie A: "Juve und Inter. Inter vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als Juve. Sie werden nach dem verpassten Sieg in der eine Attacke wagen, haben gut eingekauft und sind immer wieder heiß auf Titel. Juve ist eine kleine Wundertüte. Es kommt darauf an, ob Pirlo einschlägt mit seinem neuen System und seiner Idee, Fußball zu spielen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Generell gibt es viele Mannschaften, die oben mitspielen wollen und können. Den muss man auch nennen. Bei ihnen hat man gerade am Ende der Saison gesehen, dass sie einen richtig guten Kader haben. Dann gibt es noch uns oder Napoli, die auch eine gute Rolle spielen wollen. Es wird eine geile Saison."