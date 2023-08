Roberto Mancini wird neuer Nationaltrainer von Saudi-Arabien

Als italienischer Nationalcoach war Mancini kürzlich zurückgetreten. Nun übernimmt er die nächste Landesauswahl.

WAS IST PASSIERT? Roberto Mancini hat seinen Vertrag als Nationaltrainer von Saudi-Arabien unterschrieben und reist am Montag nach Riad, wo er in Kürze vorgestellt wird. Der saudische Fußballverband bestätigte am Sonntagabend die Verpflichtung des Italieners.

DER TWEET ZUR NEWS:

WAS IST DER HINTERGRUND? Dies wurde aus dem Umfeld des italienischen Europameisters bestätigt, wie italienische Medien übereinstimmend berichteten. Laut Gazzetta dello Sport hat sich der 58-Jährige auf einen Dreijahresvertrag geeinigt, der ihm 90 Millionen Euro einbringen soll.

Mancini wird mit seinen engsten Mitarbeitern nach Saudi-Arabien reisen, zu dem auch Italiens Ex-Teammanager Gabriele Oriali gehört. Der Vertrag wurde von Mancinis Ehefrau, der Rechtsanwältin Silvia Fortini, ausgehandelt, berichtete das Blatt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Seit 2018 war Mancini für den italienischen Verband FIGC als Chefcoach tätig gewesen. Der EM-Triumph von Wembley 2021 war eng mit seinem Namen verknüpft, er galt aber auch als Verantwortlicher für die schwachen Auftritte und die verpasste WM-Endrunde ein Jahr später in Katar. Der einstige Weltklassespieler könnte im September beim Länderspiel gegen Südkorea mit Trainer Jürgen Klinsmann debütieren.