"Die Schiedsrichter killen die Liga": Robert Lewandowski übt heftige Kritik an spanischem Fußball

Lewandowski gefällt die Art des Fußballs in LaLiga offenbar nicht so gut. Dafür macht er auch die Unparteiischen verantwortlich.

WAS IST PASSIERT? Barcelona-Stürmer Robert Lewandowski hat heftige Kritik an der Arbeit der Schiedsrichter in Spaniens LaLiga geäußert. Ohnehin missfällt ihm teilweise die Art des Fußballs, die dort gespielt wird.

WAS WURDE GESAGT? "LaLiga ist nicht attraktiv und offensiv genug", betonte Lewandowski gegenüber Meczyki. Der frühere Bayern-Star führte aus: "Die Schiedsrichter killen die Liga. Ich hätte nicht gedacht, dass spanische Mannschaften so wenig Lust haben, Fußball zu spielen."

Mit seiner Kritik an den Schiedsrichtern bezog sich Lewandowski vor allem auf deren Art der Spielleitung. Es gebe wegen ihrer Pfiffe zu viele Spielunterbrechungen.

Nicht ausgeschlossen ist, dass der Pole wegen seiner Aussagen noch eine Sperre vom spanischen Verband erhält. Vergangene Saison wurden Jose Gaya und Sergio Canales nach Kritik an den Schiedsrichtern für jeweils vier Spiele gesperrt.

