Lewandowski hat Niederlage beim Ballon d'Or verdaut: Messis Worte "haben mich berührt"

Die verpasste Auszeichnung mit dem Ballon d'Or sieht Starstürmer Robert Lewandowski mit ein paar Wochen Abstand etwas entspannter. "Im Nachhinein denke ich mir: Es war ein Duell zwischen Messi und mir, auf das die ganze Welt geschaut hat", sagte der polnische Nationalspieler im Interview mit der Sport Bild: "Mit diesem fantastischen Spieler um den Titel des besten Fußballers der Welt zu konkurrieren, ist eine große Ehre."

Im ersten Moment sei er "natürlich traurig" gewesen, die prestigeträchtige Auszeichnung wieder nicht erhalten zu haben. "Ich war so nah dran und trotzdem weit weg", sagte der 33-Jährige von Bayern München. Getröstet hatte ihn ausgerechnet Gewinner Lionel Messi. "Die Worte von Leo Messi auf der Bühne in meine Richtung haben mich berührt. Das waren keine leeren Worte, das war ein schöner Moment in meiner Karriere", so Lewandowski.

Mbappe hilft als Übersetzer

Der Argentinier hatte noch auf der Bühne vorgeschlagen, dem Bayern-Profi nachträglich den Goldenen Ball 2020 zu geben: "Jeder weiß, und wir alle stimmen zu, dass du der Gewinner im letzten Jahr warst." Wegen der Corona-Pandemie war die Trophäe aber nicht vergeben worden.

Messi und Lewandowski saßen bei der Gala in Paris nebeneinander, so richtig ins Gespräch kamen sie aber nicht. Das lag jedoch nicht an mangelnder Sympathie, sondern vielmehr an der Sprachbarriere. Also musste Kylian Mbappe helfen. "Mit Leo konnte ich nur ein paar Worte direkt sprechen, da mein Spanisch nicht sehr gut ist. Aber Kylian saß ja daneben: Mit ihm konnte ich mich auf Englisch unterhalten, er hat dann für Leo übersetzt. Es war wirklich ein toller Abend", sagte Lewandowski.